أعلن تحالف دعم الشرعية قبل قليل تعرض أحد أبراج المركز المالي بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم إرهابي.

استهداف المركز المالي في الرياض

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف أنه يجري مباشرة موقع الهجوم من قبل جهات الاختصاص.

وقبل أيام، أفادت وكالة "فرانس برس" بتنفيذ الفصائل اليمنية هجوماً جديداً على المركز المالي في الرياض، حيث تضرر برج تابع لصندوق الثروة السيادي السعودي.

وذكرت الوكالة الفرنسية حينها، نقلا عن شهود عيان، أن برجا يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الرياض تعرض لأضرار اليوم، الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن التعامل مع صاروخ أطلقته الفصائل باتجاه الرياض والإبلاغ عن سقوط شظايا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث قبل ساعات اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.