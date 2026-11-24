من قاتل الطفلة جنا الذي انتقل إلى قرية أخرى بعد خروجه من السجن، إلى أسر أُجبرت على ترك منازلها بسبب جرائم ارتكبها أحد أفرادها.. وقائع تكشف كيف تتحول العقوبة القانونية أحيانًا إلى عقوبة اجتماعية تمتد لسنوات.

لا تنتهي بعض القضايا الجنائية بمجرد صدور الأحكام أو انتهاء فترات العقوبة، فهناك أشخاص وأسر وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد بعد مغادرة السجن أو مؤسسات رعاية الأحداث، يتمثل في رفض المحيطين بهم عودتهم إلى منازلهم أو قراهم، واضطرارهم إلى تغيير محل إقامتهم تحت ضغط اجتماعي أو تنفيذًا لقرارات جلسات عرفية.

وبينما يرى البعض أن إبعاد مرتكبي الجرائم عن المناطق التي شهدت وقائعهم قد يساهم في تهدئة النزاعات وحماية الأهالي من تجدد الخلافات، يطرح هذا الأمر تساؤلات حول حدود العقوبة القانونية، وحق المجتمع في المطالبة بالأمان، وحق الأفراد في العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم بعد انتهاء العقوبة، خاصة عندما يمتد الإبعاد إلى أفراد الأسرة الذين لم يرتكبوا أي جريمة.

وتعيد واقعة خروج حسين، شريك نورهان خليل في جريمة قتل والدتها داليا الحوشي ببورسعيد، فتح هذا الملف، وسط تداول روايات بشأن انتقاله إلى مكان آخر بعد مغادرته مؤسسة رعاية الأحداث.

حسين شريك قاتلة والدتها.. روايتان حول مكان إقامته بعد الخروج

عاد اسم حسين إلى دائرة الاهتمام في نوفمبر 2026، بعد مغادرته المؤسسة العقابية المخصصة للأحداث، عقب بلوغه 18 عامًا وقضائه نحو 3 سنوات داخل دار الرعاية، على خلفية مشاركته نورهان خليل في قتل والدتها داليا الحوشي في ديسمبر 2022.

وجاء خروجه وفقًا للضوابط المنظمة لإيداع الأحداث بمؤسسات الرعاية، مع خضوعه لإجراءات الرعاية اللاحقة بعد مغادرة المؤسسة.

لكن مكان إقامته بعد الخروج أثار جدلًا، إذ تداولت روايتان مختلفتان بشأن انتقاله إلى محافظة الدقهلية أو استقراره في منطقة سكنية أخرى داخل بورسعيد، بعيدًا عن المنطقة التي شهدت الجريمة.

ووفقًا لإحدى الروايات، غادر حسين بورسعيد متجهًا إلى إحدى مدن الدقهلية، على خلفية الرفض الشعبي لوجوده بالمحافظة، بينما أشارت رواية أخرى إلى انتقاله إلى منطقة مختلفة داخل المحافظة نفسها.

وبالتالي، لم يتسنَّ التأكد من صدور قرار رسمي بإبعاده عن بورسعيد، أو إثبات تعرضه لإجبار قانوني على مغادرة المحافظة، لتبقى الواقعة مدخلًا لملف أكبر يتعلق بمصير الأحداث بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية، ومدى قدرتهم على العودة إلى مجتمعاتهم.

قاتل الطفلة جنا.. خرج من السجن بعد قتل ابن عمه وأبعدته جلسة عرفية

ومن أبرز الوقائع التي تكشف كيف يمكن أن تتحول الجلسات العرفية إلى وسيلة لإبعاد أشخاص عن قراهم، واقعة قاتل الطفلة جنا، التي كشفت تفاصيلها عام 2017.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى متهم ارتكب جريمة قتل ابن عمه في قريته الأصلية بميت زنقر، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعد قضائه نحو 7 سنوات من العقوبة، خرج من السجن عقب عقد جلسة عرفية بين والده وعمه، انتهت إلى إبعاده عن القرية وانتقاله إلى مكان آخر.

واستقر المتهم في عزبة عامر بمحافظة الدقهلية، حيث عمل في الزراعة، وظل مقيمًا هناك نحو 6 سنوات، قبل أن يرتكب جريمة قتل الطفلة جنا، بحسب رواية جد الطفلة.

وأعادت الواقعة طرح تساؤلات حول طبيعة قرارات الإبعاد العرفي، ومدى قدرتها على معالجة النزاعات بين العائلات، فضلًا عن أهمية متابعة الأشخاص بعد الإفراج عنهم، خاصة في الحالات التي سبق أن ارتبطت بجرائم عنف.

وتكشف هذه الحالة أن الانتقال إلى قرية أخرى لا يعني بالضرورة انتهاء آثار الجريمة أو ضمان عدم تكرار النزاعات، كما تطرح تساؤلات حول دور برامج التأهيل والرعاية اللاحقة في متابعة المفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

البحيرة.. جلسة عرفية تُبعد أسرة بعد جريمة قتل

وفي مارس 2018، شهدت قرية الرزافة بمحافظة البحيرة واقعة أخرى ارتبطت بقرارات الإبعاد العرفي، بعدما انتهت جلسة عرفية إلى إبعاد ثلاثة أشقاء عن القرية، عقب قيام والدهم بقتل أحد الأشخاص خلال خلافات سابقة.

وحاول الأشقاء العودة إلى منزلهم بعد خروج والدهم من السجن، إلا أن محاولة دخولهم القرية تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية، أسفر عن مقتل شخصين.

وتدخلت الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على اثنين من الأشقاء، وضبطت أسلحة نارية بحوزتهما.

وتكشف الواقعة أن قرارات الإبعاد العرفي قد تمتد آثارها إلى أفراد الأسرة، حتى إن لم يكونوا هم مرتكبي الجريمة الأصلية، كما أن محاولة العودة إلى محل الإقامة قد تتحول إلى مواجهة جديدة بين أطراف النزاع.

وتطرح هذه الحادثة تساؤلًا حول مدى مشروعية تحميل أفراد الأسرة تبعات جريمة ارتكبها شخص آخر، خاصة إذا لم يثبت تورطهم فيها.

نزلة الجلف بالمنيا.. علاقة عاطفية تنتهي بإبعاد أسرة من القرية

ولم تقتصر قرارات الإبعاد على جرائم القتل والثأر، بل امتدت في بعض الحالات إلى خلافات اجتماعية وعلاقات عاطفية.

ففي أكتوبر 2025، شهدت قرية نزلة الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا أزمة على خلفية علاقة عاطفية بين شاب وفتاة من القرية، انتهت باندلاع خلافات واسعة واحتجاز الشاب على ذمة القضية.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى أسرة الشاب، التي واجهت قرارًا عرفيًا بمغادرة القرية وبيع ممتلكاتها، إلى جانب فرض غرامة مالية عليها.

وتكشف الواقعة أن الإبعاد المجتمعي لا يرتبط فقط بجرائم القتل أو الأشخاص الذين أنهوا فترات عقوبتهم، بل قد يمتد إلى أسر وأفراد في نزاعات اجتماعية، حتى في ظل استمرار الإجراءات القانونية.

كما تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى قانونية فرض عقوبات اجتماعية على أسر بأكملها بسبب خلافات أو تصرفات منسوبة إلى أحد أفرادها.

بلبيس.. 17 أسرة تضم 94 شخصًا تدفع ثمن جريمة قتل

وفي واقعة أخرى تكشف اتساع دائرة العقاب الاجتماعي، تعرضت 17 أسرة تضم 94 شخصًا للتهجير من قرية عبدالعظيم عيد بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، عقب جريمة قتل أشعلت الخلاف بين عائلتين.

وبدأت الأزمة بمشاجرة بين العائلتين انتهت بمقتل أحد كبار إحداهما، وصدر حكم بالسجن لمدة 7 سنوات على أحد أفراد العائلة الأخرى.

لكن تداعيات الجريمة لم تتوقف عند المتهم، إذ تعرضت أسرته للطرد من منازلها والاستيلاء على ممتلكاتها ومواشيها، إلى جانب حرق أجزاء من المنازل.

واضطرت الأسر إلى مغادرة القرية، وسط تهديدات حالت دون عودتها، قبل أن تنتهي محاولات التسوية بعقد مجلس عرفي فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، مع إلزام الأسر بترك المنازل والمواشي وعدم العودة إلى القرية.

ولم تكن هذه الأسر هي التي ارتكبت جريمة القتل، لكنها وجدت نفسها تتحمل تبعاتها، في نموذج واضح لامتداد العقوبة الاجتماعية من الجاني إلى عائلته وأطفاله.

الرفض الاجتماعي.. أشخاص خرجوا من السجن لكنهم لم يستعيدوا حياتهم

ولا يقتصر الإقصاء على الطرد من القرى أو المحافظات، إذ يواجه بعض المفرج عنهم أشكالًا أخرى من الرفض الاجتماعي، تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر صعوبة.

ورصدت دراسة أنثروبولوجية منشورة عام 2022 بعنوان «الرفض الاجتماعي للمفرج عنهم من السجن بعد تنفيذ أحكام قضائية»، نماذج من هذه المعاناة، اعتمادًا على مقابلات مع 15 شخصًا سبق الإفراج عنهم ثم عادوا إلى السجون المصرية.

وكشفت الدراسة عن صور متعددة للرفض، من بينها انقطاع العلاقات مع الأصدقاء، والعزلة الاجتماعية، وصعوبة الحصول على فرص عمل، ورفض بعض الأسر تزويج بناتها لأشخاص لديهم تاريخ جنائي.

وتوضح النتائج أن الوصمة الاجتماعية قد تستمر حتى بعد انتهاء العقوبة، لتصبح عائقًا أمام إعادة الاندماج، وتدفع بعض المفرج عنهم إلى الابتعاد عن محيطهم السابق أو البحث عن بداية جديدة في مكان آخر.

هل يملك الأهالي حق إبعاد شخص عن قريته؟

تضع المادة 62 من الدستور المصري إطارًا واضحًا لحرية التنقل والإقامة، إذ تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه.

كما لا يجوز فرض الإقامة الجبرية أو حظر الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يحددها القانون.

وتنص المادة 63 على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله.

وبذلك يظهر الفارق بين انتقال شخص باختياره إلى مكان آخر لتجنب النزاعات، وبين إجباره على ترك منزله أو قريته بقرار عرفي أو تحت التهديد والضغط.

فالجلسات العرفية قد تسهم في تسوية النزاعات بين العائلات، لكنها لا تحل محل الأحكام القضائية، ولا تمنح أطرافها سلطة فرض قيود قانونية على حرية الإقامة والتنقل.

كما أن انتهاء العقوبة لا يعني بالضرورة زوال المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالنزاع، لكنه لا يبرر في المقابل فرض عقوبة جديدة خارج إطار القانون.

من يتحمل مسؤولية البداية الجديدة؟

تكشف هذه النماذج أن الخروج من السجن أو مؤسسة رعاية الأحداث قد لا يكون نهاية المعاناة، بل بداية مرحلة جديدة من الصدام مع المجتمع، سواء بسبب رفض الأهالي أو الخوف من تجدد النزاعات أو الوصمة المرتبطة بالماضي الجنائي.

وتبرز أهمية برامج الرعاية اللاحقة والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص العمل ومتابعة المفرج عنهم، بما يساعد على تقليل احتمالات العودة إلى الجريمة وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي الوقت نفسه، تظل حماية الضحايا وأسرهم وضمان شعورهم بالأمان ضرورة لا يمكن تجاهلها.