استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال اللاتفي في موسكو، للاحتجاج على قرار السلطات اللاتفية إنهاء عمل موظفين محليين في قسم الضمان الاجتماعي التابع للسفارة الروسية في العاصمة ريغا.

روسيا تستدعي القائم بالأعمال اللاتفي في موسكو

وذكرت وكالة رويترز أن الخارجية الروسية اعتبرت أن القرار اللاتفي سيؤدي إلى تعطيل صرف المعاشات العسكرية الروسية للمقيمين في لاتفيا، محذرة من تداعياته على آلاف المستفيدين الذين يعتمدون على هذه المدفوعات.

وبحسب ما أوردته وزارة الخارجية الروسية، فإن تسريح الموظفين سيؤثر في نظام صرف المعاشات بموجب اتفاق ثنائي أُبرم بين البلدين عام 1994، ويشمل نحو 6 آلاف من المتقاعدين العسكريين وأفراد أسرهم المقيمين في لاتفيا، بينهم مواطنون روس ولاتفيون.

وخلال استدعاء الدبلوماسي اللاتفي، قدمت موسكو مذكرة دبلوماسية اقترحت فيها استئناف المفاوضات بشأن توظيف العاملين المحليين في السفارة اللاتفية بموسكو، بما يتوافق مع القوانين الروسية، إلى جانب إجراء مشاورات حول إمكانية تعديل الاتفاق الثنائي وتوضيح الوضع القانوني للعاملين في قسم الضمان الاجتماعي بالسفارة الروسية.

وحذرت موسكو من أن إنهاء خدمات الموظفين المعنيين سيؤدي إلى توقف نظام صرف المعاشات، مشيرة إلى أن هذه المدفوعات تمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد من المستفيدين، ودعت السلطات اللاتفية إلى مراعاة التداعيات الإنسانية المترتبة على تنفيذ القرار.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين روسيا ولاتفيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الأمنية والدبلوماسية في منطقة البلطيق.