قضت محكمة "وولويتش كراون" بالسجن سبع سنوات على أريون كورتاج البالغ من العمر 21 عاماً والمتورط في تسريب لقطات لعبة "GTA VI" عام 2022، مع الإفراج عنه فوراً تحت إشراف مشروط بعد احتساب فترة احتجازه السابقة.

تفاصيل الحكم ضد مسرب GTA VI

أوضح تقرير تقني نشره موقع "shattered.io" في 24 نوفمبر الجاري، نقلاً عن تقارير إعلامية بينها "The Verge" و"BBC"، أن كورتاج أقر بالذنب في تهم الاحتيال ومخالفات قانون إساءة استخدام الحاسوب وفقاً لما أُعلن في 16 نوفمبر الجاري.

وجاء الإفراج الفوري عنه تحت نظام الإشراف المشروط لأن المدة التي قضاها بالفعل في الاحتجاز احتسبت ضمن مدة العقوبة، بينما وجه القاضي تحذيراً مباشراً له قائلاً: "لا تدع هذا يحدث مرة أخرى"، دون أن تكشف التقارير عن تفاصيل شروط الإفراج الدقيقة.

خلفية تسريب 2022 واستهداف شركات كبرى

لفت التقرير إلى أن القضية تعود إلى عام 2022 عندما انتشر 90 مقطعاً مصوراً لأسلوب لعب مبكر وغير مكتمل من لعبة "Grand Theft Auto VI" لشركة "Rockstar Games" عبر الإنترنت.

وبحسب ما ذكره الموقع، كان كورتاج ينشط تحت الاسم المستعار "TeaPotUberHacker" ويرتبط بمجموعة "Lapsus$"، حيث أشارت التقارير إلى تعرض شركتي "Uber" و"Revolut" للاستهداف أيضاً، دون تأكيد حجم الكود المصدري المسروق أو قيمة الخسائر المالية أو وجود فدية مالية، ولا تربط تقارير الحكم كورتاج بتسريبات ظهرت عام 2026.