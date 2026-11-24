كشف تقرير تقني نشرته صحيفة "الإندبندنت" نقلاً عن موقع "GamesBeat" ومصادر في صناعة الألعاب عن احتمالية طرح نسخة الكمبيوتر الشخصي من لعبة "GTA 6" في أوائل عام 2027، بعد إطلاقها الرسمي على منصات الألعاب المنزلية في 19 نوفمبر الجاري.

لماذا تؤخر Rockstar إطلاق GTA 6 على أجهزة الكمبيوتر؟

أوضح التقرير أن اللعبة انطلقت رسمياً على منصتي "PlayStation 5" و"Xbox Series X/S" دون إعلان شركة "Rockstar" المطورة عن موعد محدد لنسخة الكمبيوتر، رغم ترجيح المصادر لوصولها في مطلع العام المقبل.

وفسّر جون ريكيو، المنتج السابق في استوديو "Rockstar"، هذه الاستراتيجية بأن إعطاء الأولوية لمنصات الألعاب ذات العتاد الثابت يبسط عملية التطوير التقني مقارنة بتنوع مواصفات أجهزة الكمبيوتر، علماً بأن الاستوديو اعتاد تأجيل نسخ الحواسيب لعام أو أكثر، حيث استغرقت لعبة "GTA 5" نحو 19 شهراً للوصول إلى أجهزة PC.

حقيقة تشغيل GTA 6 سحابياً على الكمبيوتر عبر Xbox

لفت التقرير إلى صدور توضيح رسمي من شركة "Xbox" يحسم الجدل حول إمكانية تشغيل اللعبة عبر الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة لتحميلها، مؤكدة أن "GTA 6" ستكون قابلة للعب عبر خدمة الألعاب السحابية "Xbox Cloud Gaming" على منصات الكونسول فقط.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، نفت "Xbox" بشكل قاطع الشائعات التي ترددت بشأن توفر البث السحابي للعبة على أجهزة الكمبيوتر منذ اليوم الأول للإطلاق، مما يعني ضرورة انتظار النسخة المخصصة للحواسيب الشخصية من "Rockstar".