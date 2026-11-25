أكد الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، أهمية الاستمرار في استخدام واقي الشمس خلال فصل الشتاء، وعدم التوقف عنه بسبب انخفاض درجات الحرارة أو غياب أشعة الشمس المباشرة.



وقال فرج، خلال لقائه ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “سي بي سي”، إن استخدام واقي الشمس لا يقتصر على فصل الصيف، مشيرًا إلى أهمية الالتزام به خلال الشتاء أيضًا، مع إعادة استخدامه كل ثلاث ساعات.

وأضاف، خلال حديثه عن علاج البهاق، أن الالتزام باستخدام واقي الشمس يمثل أحد العناصر المهمة التي تناولها ضمن الخطوات المرتبطة بالعلاج، لافتًا إلى أن الانتظام عليه قد يساعد في تحسين نتائج العلاج.