شهدت دائرة مركز سوهاج مشاجرة بين طرفين من الأهالي، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت من مشادة كلامية إلى تبادل للسباب والتعدي بالضرب، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، من بينهم شخص في العقد السابع من العمر، مصاب بجرح أسفل العين اليسرى، وآخر في العقد السادس مصاب بجرح بفروة الرأس، بينما لم يتعرض الشخص الثالث للإصابة.

وضم الطرف الثاني 3 أشخاص أيضًا، من بينهم شخص في العقد الرابع من العمر، مصاب بجرح بالوجه، وآخر في العقد الثاني مصاب بجرح باليد اليمنى، فيما لم يتعرض الشخص الثالث للإصابة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسباب والضرب، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها، وذلك على خلفية خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن التعدي بالضرب وإحداث الإصابات، في الوقت الذي تمسك فيه كل طرف بروايته حول ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على كافة ملابسات المشاجرة وأسبابها.