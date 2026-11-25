تنظر محكمة جنح المستأنف، بعد قليل، استئناف لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع «مدى مصر»، على حكم تغريمها 3 ملايين جنيه وغلق الموقع، بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.

تغريم رئيس تحرير موقع «مدى مصر» 3 ملايين جنيه

كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، المقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

إخلاء سبيل عطا الله

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عطا الله بكفالة 100 ألف جنيه، عقب التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.