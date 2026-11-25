يعد تناول الفول السوداني على الإفطار مصدراً غنياً بالبروتين والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن المهمة، وقد يُساهم إضافة الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني إلى وجبة الإفطار في تعزيز الشعور بالشبع، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام

فوائد الفول السوداني

- الفول السوداني يوفر توازناً صحياً من العناصر الغذائية الدقيقة

تناول الفول السوداني على الإفطار يساعد على بدء يومك بتوازن صحي من العناصر الغذائية الكبرى .

تحتوي أونصة واحدة من الفول السوداني النيء على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية : 161

البروتين : 7.5 غرام

الدهون : 14 غرامًا؛ 2 غرام من الدهون المشبعة

الكربوهيدرات : 4.5 غرام

الألياف : 2.5 غرام

هل تفضل الفول السوداني المحمص على النيء؟ كلاهما يحتوي على نفس كمية العناصر الغذائية تقريباً، مع أن الأول يحتوي على غرام واحد إضافي من الدهون .

يُعدّ الفول السوداني إضافةً مُشبعةً لوجبة الإفطار بفضل مزيجه من البروتين والدهون والألياف ،يُساعد البروتين في الحفاظ على العضلات، بينما تُبطئ الألياف عملية الهضم وتُعزز صحة الأمعاء والقلب، علاوةً على ذلك، يُعتبر الفول السوداني بروتينًا كاملاً، أي أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية العشرين، معظم الدهون الموجودة في الفول السوداني غير مشبعة ، وهي نوع الدهون المرتبط بصحة القلب، يُساعد تضمين الدهون في الوجبة على جعلها أكثر إشباعًا.

ولأن الفول السوداني يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات مقارنة بالعديد من أطعمة الإفطار التقليدية، فإنه يمكن أن يساعد أيضاً في موازنة الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، مثل دقيق الشوفان أو الخبز المحمص أو العصائر أو الفاكهة

- قد تساعد في مقاومة الأنسولين

قد يُساهم الفول السوداني في تنظيم مستوى السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين ، أي مدى استجابة الجسم له، ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن تناول الفول السوداني أو المكسرات الشجرية يُخفض بشكل ملحوظ مستوى الأنسولين في الدم أثناء الصيام ومؤشر مقاومة الأنسولين (HOMA-IR). ومع ذلك، لم تجد الدراسة فرقًا ذا دلالة إحصائية في مستويات السكر في الدم بين الفول السوداني والمكسرات الشجرية.

قد يساعد تناول الفول السوداني على الإفطار الجسم على الاستجابة للأنسولين بشكل أكثر فعالية، وهو أمر مهم لإدارة نسبة السكر في الدم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- قد يتحسن نظامك الغذائي

تناول الفول السوداني على الإفطار يُساهم في تحسين جودة نظامك الغذائي بشكل عام، يُعد الفول السوداني غنيًا بالعناصر الغذائية، أي أنه يُوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة في حصة صغيرة، فهو يحتوي على مزيج من الألياف والبروتين والدهون والمغذيات الدقيقة، بما في ذلك فيتامين هـ، الذي لا يحصل عليه الكثيرون بكميات كافية: 84% من سكان الولايات المتحدة لا يحصلون على الكمية الموصى بها وهي 15 ملليغرامًا يوميًا .

تُعد إضافة الفول السوداني إلى وجبة الإفطار إحدى الطرق للمساعدة في زيادة تناول فيتامين (هـ)، وهي نقطة انطلاق رائعة لتحسين جودة النظام الغذائي