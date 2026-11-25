تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية صدقا التابعة للإدارة الصحية بتمي الامديد، على مدار يومين، ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وحزب حماة وطن، حيث استفاد منها 1643 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن القوافل تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، بالتعاون مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية، مثمنا جهود المجتمع الوطني والمشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 23,24 نوفمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1643 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 11 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 281 باطنة، 232 أطفال، جراحة 119، أسنان 73، نسا وتنمية الأسرة 100، جلدية 198، عيادتين عظام 289، رمد 211.

كما قامت القافلة بإجراء 123 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 276، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ 263، كما عقدت 41 ندوة تثقيفية استفاد منها 535 مترددا،وتحويل 4 حالات للعلاج بالمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، بإجمالي خدمات طبية بلغ 4442 خدمة.