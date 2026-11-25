أكدت الدكتورة أمل سلامة، امين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ، رئيس مؤسسة عظيمات مصر، أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، الأب والأم والطفل، مشددة على أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين الزوجين، وإنما يمتد تأثيره إلى مستقبل الأسرة والأطفال.

وقالت أمل سلامة إن المجتمع بحاجة إلى قانون ينهي حالة الصراع بين أطراف الأسرة، دون الانتصار لطرف على حساب آخر، مؤكدة أن الطفل يظل الطرف الأكثر تضررًا من الخلافات الأسرية، وهو ما يستوجب وضع مصلحته الفضلى على رأس أولويات أي تعديل تشريعي.

أرفض تخفيض سن الحضانة

وفيما يتعلق بملف الحضانة، أعلنت رئيس مؤسسة عظيمات مصر رفضها تخفيض سن الحضانة، وتمسكها بالإبقاء عليه عند 15 عامًا، موضحة أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يحتاج إلى الاستقرار النفسي والتعليمي والاجتماعي، ولا يجوز نقله من بيئة اعتاد عليها واستقر فيها لمجرد بلوغه سنًا محددة.

كما أكدت تمسكها بترتيب الحضانة الحالي، الذي يبدأ بالأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، مشيرة إلى أن ذلك لا ينتقص من دور الأب، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في حياة أبنائه، مع ضرورة التمييز بين حقه في الرعاية والمشاركة في التربية وبين ترتيب الحضانة.

وشددت أمل سلامة على أهمية منح القاضي مساحة لتقدير ظروف كل حالة على حدة، نظرًا لاختلاف طبيعة كل أسرة عن الأخرى، مؤكدة أن مصلحة الطفل يجب أن تظل الفيصل في جميع النزاعات والتعديلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.