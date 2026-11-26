قال العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن القمة الثلاثية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ونظيريه الصيني والروسي لم تتناول عددًا من الملفات الشائكة والأزمات التي تشهدها المنطقة، رغم خطورتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى غياب الحديث عن الاعتداءات وحرية الملاحة والتدخلات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط يتجه للاعتماد على نفسه في مواجهة الأزمات

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» على فضائية «العاشرة»، مساء الأربعاء، أن القمة لم تتطرق إلى تطورات الصراع في السودان، والتهديدات التي تواجه مضيق باب المندب، فضلًا عن الأوضاع في اليمن، معتبرًا أن تجاهل هذه الملفات يعكس غيابًا واضحًا لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وأضاف أن الشرق الأوسط، شأنه شأن أوروبا، يقف في مربع الخسارة نتيجة الأزمات والصراعات المتصاعدة، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد اتجاه الإقليم نحو بناء تحالفات جديدة لتعزيز قدراته الأمنية والدفاعية.

وأشار إلى أن التحالف العسكري بين قطر وتركيا، الذي سبقه التحالف السعودي الباكستاني، يعكسان ملامح مرحلة جديدة تتجه فيها دول المنطقة إلى تحمل مسؤولية أكبر في حماية مصالحها والتعامل مع التهديدات المحيطة بها.

وأكد عكاشة أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا أكبر على القدرات الذاتية لدول الإقليم، والعمل على فرض حلول وتوفير أشكال الحماية اللازمة، بدلًا من انتظار تدخل القوى الكبرى أو المجتمع الدولي لحسم الأزمات.

وأوضح أن المنطقة بدأت تدرك ضرورة الاضطلاع بأدوارها وعدم التعويل على القوى الدولية في توفير الدعم أو الحلول للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.