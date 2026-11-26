محمد سمير: تحركات الرئيس السيسي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الأمن المائي والطاقة

أحمد سمير: الشراكات العالمية فرصة لتعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد

أحمد جابر: مصر تستهدف التحول من سوق جاذبة للاستثمار إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب بالبرلمان أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرؤساء التنفيذيين لشركات سكاتك النرويجية ونانو إتش تو أو الكورية وفيوليا الفرنسية، يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز مكانة مصر الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتكنولوجيا الخضراء.

وأشار النواب إلى أن إعلان شركة سكاتك اعتزامها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق المصرية، ويؤكد أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، وخلق فرص عمل جديدة.

وشددوا على أن الأهمية الحقيقية لهذه الاستثمارات لا تتوقف عند حجم التمويلات، وإنما تمتد إلى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات العالمية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن رؤية الدولة تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير في قطاعات الاقتصاد الأخضر

النائب محمد سمير: استثمارات الـ5 مليارات دولار تعزز ثقة المستثمرين وتدعم أمن الطاقة والمياه

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن خطة شركة سكاتك لضخ 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين تمثل مؤشرًا مهمًا على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية هذه الاستثمارات تمتد إلى دعم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الطاقة وتحلية المياه، بما يعزز أمن الطاقة والمياه ويدعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يمثل أحد المسارات المهمة لمواجهة تحديات الموارد المائية.

وأضاف أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم العائد من الاستثمارات الأجنبية، بما يتيح بناء قاعدة صناعية محلية وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

النائب أحمد سمير: الشراكات العالمية فرصة لتعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التعاون مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن استثمارات سكاتك المرتقبة تعكس ثقة الشركات الدولية في السوق المصرية.

وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لم يعد مجرد توجه بيئي، وإنما ضرورة اقتصادية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الشراكات في توطين التكنولوجيا وتصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة ومستلزمات محطات التحلية محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم الصناعة الوطنية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

النائب أحمد جابر: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية لجذب الاستثمارات العالمية تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الاستثمارات الأجنبية يتمثل في قدرتها على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استثمارات سكاتك الجديدة تمثل فرصة لتطوير قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات الخضراء، فضلًا عن فتح مجالات جديدة أمام الشركات والمصانع المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط الاستثمارات الأجنبية بزيادة المكون المحلي ونقل الخبرات التكنولوجية وتأهيل العمالة المصرية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وشدد على أن الهدف يجب أن يتجاوز استقبال الاستثمارات إلى بناء قدرات إنتاجية وصناعية حقيقية، تجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في قطاعات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة.