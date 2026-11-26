في إطار استمرار حملة التوعية الكبرى التي أطلقها اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، ضمن مبادرة «نقطة مياه تساوي حياة»، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تنفيذ فعالياتها التوعوية بالمدارس، حيث نظمت زيارة ميدانية لطلاب أربع مدارس إلى محطة مياه المرشحة الرئيسية بالمحلة الكبرى، بهدف تعريفهم بمراحل إنتاج مياه الشرب، وتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على المياه وتحويل ترشيد الاستهلاك إلى سلوك يومي يبدأ من المدرسة ويمتد إلى كل بيت.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الزيارة طلاب مدارس المحلة الإعدادية بنات، وهدى شعراوي، وناصر الابتدائية، وكمال مرعي الابتدائية، وتضمنت جولة للتعرف على رحلة المياه داخل المحطة ومراحل تنقيتها حتى وصولها إلى المواطنين، إلى جانب تفقد المعامل والتعرف على دورها في متابعة جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. كما شهدت الزيارة ندوات توعوية وألعابًا وأنشطة تفاعلية، تناولت أهمية ترشيد الاستهلاك ومخاطر الإسراف والتلوث وضرورة الحفاظ على نهر النيل ومصادر المياه، من خلال مواقف وأسئلة وتحديات تساعد الطلاب على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن حملة «نقطة مياه تساوي حياة» تستهدف بناء وعي حقيقي بقيمة المياه لدى مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال والنشء، مشيرًا إلى أهمية تقديم رسائل التوعية بأساليب عملية وتفاعلية تجعل الطلاب أكثر إدراكًا لمراحل إنتاج مياه الشرب والجهود المبذولة لوصولها إلى كل مواطن. وأضاف أن الطالب شريك أساسي في نشر ثقافة الترشيد، من خلال نقل ما يتعلمه إلى أسرته وزملائه، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية مشتركة، وأن تغيير السلوك يبدأ بالوعي والممارسة اليومية.

مبادرة الوعي للشباب

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن تنظيم الزيارات الميدانية يأتي ضمن خطة الشركة لتكثيف الأنشطة التوعوية والتواصل المباشر مع الطلاب، مؤكدًا استمرار تنفيذ الفعاليات بأساليب تتناسب مع مختلف المراحل العمرية. وأضاف أن الشركة حرصت على حصر الطلاب المشاركين ومشرفي المدارس الأربع لنقل التجربة والرسائل التوعوية إلى باقي زملائهم داخل المدارس، بما يوسع دائرة الاستفادة ويجعل الطلاب سفراء لثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه داخل المجتمع.