واصلت مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية جهودها لتوفير الأغطية لأهالينا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث جرى توزيع 100 بطانية بقرى مركز طنطا، و300 لحاف بقرى مراكز سمنود وقطور والمحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفي إطار مبادرة «سند ودفا».

وشملت أعمال التوزيع تقديم 100 لحاف لـ100 فرد بقريتي بهبيت الحجارة وميت عساس بمركز سمنود، و100 لحاف بقريتي سملا ودماط بمركز قطور، إلى جانب 100 لحاف بقريتي بلقينا ودنوشر بمركز المحلة الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة «سند ودفا» التي أطلقها محافظ الغربية، لتقديم أوجه الدعم والمساندة لأهالينا بمختلف مراكز ومدن وقرى وعزب المحافظة، وتوفير احتياجاتهم من الأغطية، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويجسد الحرص على الوصول بالخدمات والمساعدات إلى مستحقيها في مختلف المناطق.