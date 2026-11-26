قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعات مكثفة مع عدد من كُبرى الشركات العالمية لبحث أنشطتهم وتوسعاتهم في مصر واستعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وذلك في ختام مشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر «طموح إفريقيا» المنعقد في العاصمة الفرنسية «باريس».

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أديلين جابيلود، نائب رئيس والرئيس الإقليمي لإفريقيا بمجموعة CMA CGM العالمية للنقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث شهد اللقاء بحث أنشطة وأعمال الشركة في مصر ورؤيتهم المستقبلية للتوسع في ضوء ما تشهده مصر من تطور كبير في البنية التحتية للطرق والموانيء بما يعزز مكانتها الإقليمية في قطاع اللوجستيات.

وخلال اللقاء حرص وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على استعراض الأولويات المستقبلية للاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والتي ترتكز على عدد من المحددات من بينها التوسع في القطاعات الإنتاجية وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد في وجه الأزمات الإقليمية والدولية وقدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية. كما تطرق إلى استمرار جهود تطوير البنية الأساسية والتحتية خاصة في مجال الموانيء واللوجستيات لما يمثله من أهمية كبرى للمنطقة والعالم.

في سياق آخر، التقى الدكتور أحمد رستم، هدى بلغيث، المديرة الإقليمية للتطوير ونمو الأعمال بشركة «إيرباص» العالمية، وناقش الاجتماع جهود مصر في مجال توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الصناعات التحويلية غير البترولية بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.

وتناول الاجتماع التنسيق مع وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الوطنية لتقوم الشركات المصرية بدور أكبر في صناعات المدخلات للشركات المتقدمة، إلى جانب التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الصناعات المتخصصة في البرمجة والتكنولوجيات الحديثة.

كما اجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع جايل دوسارت، مدير التصدير بشركة Marine Salt للتجارة التابعة لمجموعة Salins الفرنسية، وشهد الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة وتوسعاتها بمنطقة الشرق الأوسط، وبحث الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة في مصر لتصدير منتجاتها للعديد من الأسواق بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.