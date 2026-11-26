تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية وإصدار أصوات صاخبة، ما تسبب في إزعاج المواطنين وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بمحافظة الفيوم.

تفاصيل ضبط المتهمين

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها 5 دراجات نارية، من بينها 4 دون لوحات معدنية، كما جرى ضبط قائديها ومستقليها، بإجمالي 7 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتاريخ 20 من الشهر الجاري، موضحين أنهم كانوا يحتفلون بتوصيل منقولات خاصة بحفل زفاف أحد أصدقائهم، أثناء تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة المركز محل إقامتهم.

تم التحفظ على الدراجات النارية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.