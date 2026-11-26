نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات، احتفالية تحت عنوان "عبِّر بصوتك، أصوات صغيرة.. حقوق كبيرة"، وذلك في إطار اليوم العالمي للطفل، بالتعاون مع يونيسف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وTerre Des Homme، .

تناولت احتفالية العام حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في مختلف الأمور التي تمس حياته، وإتاحة الفرصة له للمشاركة وإبداء وجهة نظره، والاستماع إليه واحترام أفكاره دون تمييز أو إقصاء، بما يتناسب مع عمره ودرجة نضجه، وذلك انطلاقًا من المادة (12) من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي تؤكد حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة والتعبير عنها بحرية، وإعطاء آرائه الاعتبار الواجب وفقًا لسِنِّه ونضجه.

وقدمت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تتيح للأطفال التعبير عن آرائهم بصورة مبتكرة، وتنمي لديهم مهارات التواصل والحوار والمشاركة الفعالة، في إطار يُعزز احترام الرأي الآخر وتقدير الاختلاف، حيث تضمن اليوم الأول من الاحتفالية عرض مسرحي للأطفال الصغار، وعرض تمثيلي صامت، وفقرة حكي قصصي، فيما تضمن اليوم الثاني العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال، بهدف تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة، والتي قَدَّمها متخصصون في مجالات شتى.

وشارك في الاحتفالية أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال الوافدين؛ وذلك للحرص على دمجهم مع الأطفال المصريين وتعزيز تقبل الآخر ونبذ التنمر. كما شارك في تقديم الورش التفاعلية منظمات دولية مثل يونيسف، وTerre Des Homme، وجامعات مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعاهد ثقافية مثل معهد جوتة الإسكندرية، وجمعيات ومبادرات مثل جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع، وصندوق مكافحة التعاطي والإدمان، ومبادرة ملامح للتشافي بالفنون، ومشروع دكتور ميم.

وجاءت المشاركات الفردية من خلال الأستاذ أنطوان ناجح، والباحثة روان سامي، والرسامة منى حسني، والأستاذة هبه الله حجازي، والأستاذة ميرنا جوهر، بالإضافة إلى مشاركة قطاعات مختلفة من مكتبة الإسكندرية مثل متحف الأثار، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ومركز القبة السماوية العلمي، ومكتبة طه حسين لضعاف البصر والمكفوفين، ومكتبة الخرائط.

وفي إطار توعية الكبار بأهمية الاستماع إلى الأطفال، تضمن اليوم الثاني مجموعة من المحاضرات القصيرة الموجهة إلى أولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بمجال الطفولة وطلاب الجامعات، حيث قدمها نخبة من المتخصصين في المجالات التربوية والنفسية والإعلامية والفنية، بدأت بمحاضرة عنوانها (حرية التعبير: الحقوق والمسؤوليات)، قدمها الدكتور أحمد غزال؛ الأستاذ المساعد بكلية الإعلام، ومدير مركز التسويق والإعلام الإبداعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتلتها محاضرة (عقول يافعة، خوارزميات قوية: التأثير الخفي للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي)، قدمتها المهندسة سلمى محمد؛ المدرس المساعد بكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأيضًا محاضرة (أنواع الآباء) قدمتها الأستاذة فدوى علاء الدين؛ الأخصائية النفسية، بالإضافة إلى محاضرة (جيل رقمي.. صوت يستحق أن يُسمع: كيف ندعم أطفالنا في التعبير عن آرائهم؟)، قدمتها الأستاذة شيماء علي؛ المرشدة الأسرية والاستشارية التربوية، ثم أتت محاضرة (من حقي تسمعني)، لتقدمها الدكتورة أميرة عبد اللطيف؛ أخصائية تنمية المهارات والاستشارية الأسرية والتربوية المعتمدة.

واختتمت المحاضرات بمحاضرة عنوانها (من الفصل إلى خشبة المسرح)، والتي شاركت فيها الفنانة نورهان شعيب؛ الممثلة ومدربة التمثيل للأطفال، وحاورتها الأستاذة هاجر البدري؛ مديرة مدرسة جوانا للفنون الأدائية.