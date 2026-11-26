في خطوة تستهدف كسر الحواجز الجغرافية أمام القراء، وتوسيع دائرة انتشار الكتاب المترجم في مصر، بدأت ثمار بروتوكول التعاون بين المركز القومي للترجمة والهيئة المصرية العامة للكتاب تظهر على أرض الواقع، من خلال إتاحة إصدارات المركز عبر شبكة منافذ البيع التابعة للهيئة والمنتشرة في عدد من المحافظات.



ويأتي هذا التحرك في إطار توجه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الثقافية التابعة لها، والاستفادة من إمكاناتها وشبكاتها المختلفة لتوسيع نطاق وصول المنتج الثقافي إلى الجمهور.



ويمثل التعاون بين المركز القومي للترجمة وهيئة الكتاب خطوة مهمة في مسار نشر المعرفة وإتاحة الإنتاج الفكري والأدبي العالمي أمام شرائح أوسع من القراء، إذ يتيح لجمهور المحافظات فرصة الحصول على إصدارات المركز دون الحاجة إلى الانتقال إلى منافذ بيع محدودة أو الاعتماد على وسائل التوزيع التقليدية.



خريطة جديدة لتوزيع الكتاب المترجم



ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة إصدارات المركز القومي للترجمة عبر منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، على أن يعلن المركز تباعًا عن بدء توافر الكتب وأماكن بيعها من خلال صفحاته الرسمية، بما يساعد القراء على التعرف إلى المنافذ التي أصبحت تتيح هذه الإصدارات.



وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة المحتوى الذي يقدمه المركز القومي للترجمة، والذي يضم رصيدًا متنوعًا من المؤلفات المترجمة في مجالات الأدب والفكر والفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية وغيرها من فروع المعرفة، بما يفتح أمام القارئ المصري نوافذ متعددة للاطلاع على تجارب وثقافات مختلفة.



من التعاون الإداري إلى خدمة القارئ



ولا تتوقف أهمية البروتوكول عند إضافة منافذ جديدة لبيع الكتب، وإنما تمتد إلى تقديم نموذج عملي للتكامل بين مؤسسات النشر الحكومية، من خلال توظيف شبكة توزيع قائمة بالفعل لخدمة إصدارات مؤسسة ثقافية أخرى، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من إنتاجها.



كما تمنح هذه الخطوة فرصة أكبر للباحثين والطلاب والمهتمين بالترجمة والآداب العالمية للوصول إلى عناوين ربما لم تكن متاحة بسهولة في مناطقهم، فضلًا عن تعزيز حضور الكتاب المترجم في الحياة الثقافية، وتوسيع الخيارات المعرفية أمام جمهور القراء.



وتفتح هذه التجربة الباب أمام الاستفادة بصورة أكبر من إمكانات المؤسسات الثقافية المصرية، بحيث لا يظل التعاون بينها مجرد بروتوكولات واتفاقات، وإنما يتحول إلى خدمات ملموسة تصل إلى الجمهور، وتضع الكتاب في متناول القارئ أينما كان.