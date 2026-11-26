جدد المغرب وبوروندي تأكيد إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز شراكتهما متعددة الأبعاد، وتقوية التنسيق بينهما داخل الهيئات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات جرت، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي، إدوارد بيزيمانا.

وأشاد الوزيران بالطابع النموذجي للعلاقات التي تجمع المغرب وبوروندي، وجددا تأكيد التزامهما بالعمل على تطوير وتكثيف وتنويع تعاونهما في القطاعات ذات الأولوية، وفقا لإرادة قائدا البلدين.

وأشاد المسؤولان بتقارب وجهات نظرهما، واتفقا على تعزيز التنسيق بينهما داخل مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، لا سيما من خلال الدعم المتبادل لترشيحات البلدين، والنهوض برؤية مشتركة من أجل إفريقيا موحدة ومندمجة ومبتكرة وذات سيادة.

كما أشاد الوزيران بنجاح ولاية بوروندي في الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي برسم السنة الجارية، مجددين تأكيد التزامهما بتكثيف التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في أفق الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.

وعلى المستوى الثنائي، أكد الجانبان أهمية التنفيذ الفعلي للاتفاقيات المبرمة خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون، وكذا الالتزامات الواردة في خارطة طريق التعاون للفترة 2025-2027، بهدف إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين البلدين.

وشدد الوزيران، في هذا الصدد، على ضرورة تعبئة القطاع الخاص بشكل أكبر، وإضفاء دينامية على علاقات التعاون والشراكة في مجال التنمية، وتثمين الرأسمال البشري وكذا الموارد الطبيعية الهامة التي يتوفر عليها البلدان، بما يخدم تعاونا يعود بالنفع على الجانبين. ا.ش.ا