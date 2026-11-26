عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في لجنة الزراعة، ورشة عمل لمناقشة مقترح تطوير منظومة كارت الفلاح، وتحويله من أداة لتسجيل الحيازات وصرف الأسمدة إلى بطاقة متكاملة لإدارة النشاط الزراعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويدعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وتناولت الورشة تحديث بيانات الحيازات إلكترونيًا وإضافة المستأجرين الفعليين، وتطوير خدمات الكارت لتشمل صرف الأسمدة والتقاوي المدعمة بالبصمة، وإتاحة الدعم النقدي والقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي، وربطه بمنظومتي التأمين الصحي والاجتماعي للفلاحين.

كما ناقشت ربط الكارت بمنظومة تسويق المحاصيل لتحويل مستحقات المزارعين مباشرة إليه، وإضافة التصريح الزراعي الإلكتروني لتسجيل المحاصيل المصرح بزراعتها وربطها ببيانات الحيازة.

وتضمن المقترح تحديث بيانات الكارت داخل الجمعيات الزراعية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للفلاحين والحيازات والمحاصيل، بما يسهم في ضبط توزيع الأسمدة والحد من التلاعب وتسربها إلى السوق السوداء، ودعم التخطيط الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.

كما شمل إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للفلاح متابعة رصيده ومستحقاته والخدمات المتاحة، بما يعزز كفاءة منظومة الخدمات الزراعية والمالية المقدمة له.



أدار الورشة علي قاعود نائب مسئول لجنة الزراعة بالتنسيقية، وشارك فيها النائب محمود رشاد، والنائب محمد عكاشة عضوي مجلس النواب، والنائب أحمد عبد اللاه عضو مجلس الشيوخ، وإسلام أنور، وكريم جمال، وأية عسكر، ومحمد تمراز، وإبراهيم مدين أعضاء التنسيقية.