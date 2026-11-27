مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تميل كثير من السيدات إلى إبقاء نوافذ المنزل مغلقة طوال اليوم للحفاظ على الدفء، لكن هذه العادة قد تؤدي إلى تراكم الرطوبة والروائح والملوثات داخل الغرف، خاصة مع استخدام وسائل التدفئة وقلة تجدد الهواء.

ولا تقتصر أهمية تهوية المنزل على التخلص من الروائح غير المرغوبة، بل تساعد أيضًا على تجديد الهواء وتقليل تراكم الرطوبة التي قد تشجع على نمو العفن، لذلك من المهم تجنب بعض الأخطاء الشائعة خلال الطقس البارد.

5 أخطاء في تهوية المنزل خلال الشتاء

1- إغلاق النوافذ طوال اليوم

يعد منع دخول الهواء الخارجي من أكثر الأخطاء شيوعًا في الشتاء، إذ يؤدي إلى تراكم الملوثات الداخلية وبخار الماء الناتج عن التنفس والطهي والاستحمام، لذلك احرصي على فتح النوافذ لفترات قصيرة ومنتظمة عندما تسمح حالة الطقس بذلك.

2- تهوية غرفة واحدة وإهمال باقي المنزل

قد تهتم بعض السيدات بفتح نوافذ الصالة فقط، مع ترك غرف النوم والحمامات مغلقة، وهو ما يمنع تجدد الهواء في جميع أنحاء المنزل، لذلك يفضل تهوية الغرف المختلفة، خاصة الأماكن التي تتجمع فيها الرطوبة.

3- عدم تشغيل شفاط المطبخ والحمام

ينتج عن الطهي والاستحمام كميات كبيرة من بخار الماء، وعدم التخلص منها يساعد على زيادة الرطوبة داخل المنزل، لذلك استخدمي الشفاط أثناء الطهي وبعد الاستحمام، مع التأكد من تصريف الهواء إلى الخارج.

4- تجفيف الملابس داخل الغرف دون تهوية

تجفيف الملابس المبللة داخل المنزل يرفع مستوى الرطوبة، خاصة في الغرف الصغيرة والمغلقة، وقد يساهم مع الوقت في ظهور العفن على الجدران، لذلك يفضل تجفيف الملابس في مكان جيد التهوية.

5- الاعتماد على المعطرات بدلًا من تجديد الهواء

استخدام معطرات الجو للتخلص من الروائح لا يعوض التهوية، لأنها قد تخفي الرائحة دون إزالة مصدرها، كما أن بعض المنتجات تطلق مركبات عطرية قد تهيج الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الحساسين.

ما أفضل طريقة لتهوية المنزل في الشتاء؟

افتحي النوافذ لفترة قصيرة يوميًا، ويفضل تهوية الغرف لمدة 5 إلى 10 دقائق أو أكثر حسب حالة الجو ودرجة الرطوبة.

افتحي النوافذ المتقابلة لفترة قصيرة إذا كان ذلك آمنًا، لتسهيل حركة الهواء.

اهتمي بتهوية غرف النوم بعد الاستيقاظ.

استخدمي شفاط المطبخ والحمام للتخلص من البخار.

تجنبي تغطية فتحات التهوية المخصصة في المنزل.

راقبي ظهور بقع الرطوبة أو العفن على الجدران والأسقف، وعالجي مصدر المشكلة بدلًا من الاكتفاء بتنظيف آثارها.

لماذا تعد تهوية المنزل مهمة لصحة الأسرة؟

يساعد تجديد الهواء على تقليل تراكم بعض الملوثات والروائح والرطوبة الداخلية، كما يحد من الظروف التي تساعد على نمو العفن، الذي قد يسبب الحساسية وتهيج الأنف والعينين ومشكلات التنفس، خاصة لدى الأطفال ومرضى الربو.

لذلك لا تجعلي برودة الطقس سببًا لإغلاق المنزل طوال اليوم، فالتوازن بين الحفاظ على الدفء وتجديد الهواء من أهم خطوات الحفاظ على بيئة منزلية صحية خلال الشتاء.