يعد البهاق من الأمراض الجلدية التي تثير قلق الكثيرين عند ظهور بقع بيضاء على الجلد، خاصة عندما تبدأ في الانتشار أو الظهور في أماكن مختلفة من الجسم، لكن ما لا يعرفه البعض أن البهاق مرض مناعي يؤدي إلى فقدان الجلد لونه الطبيعي نتيجة تأثر الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين.

ولا يقتصر تأثير المرض على تغير لون الجلد فقط، بل قد يمتد إلى الشعر والأغشية المخاطية، كما تختلف سرعة انتشاره من شخص لآخر، ويمكن أن يظهر في أي مرحلة عمرية.

ما هو مرض البهاق؟

البهاق هو مرض جلدي مزمن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وهي الصبغة التي تمنح الجلد والشعر لونهما الطبيعي.

ويؤدي ذلك إلى ظهور بقع فاتحة أو بيضاء على الجلد، وقد تظهر في الوجه واليدين والقدمين ومناطق أخرى من الجسم.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن يصيب البهاق الأشخاص من مختلف ألوان البشرة، كما أنه مرض غير معدٍ ولا ينتقل عن طريق اللمس أو مشاركة الأدوات الشخصية.

أعراض مبكرة تكشف الإصابة بالبهاق

هناك مجموعة من العلامات التي قد تظهر في بداية الإصابة، ومن أبرزها:

1- ظهور بقع فاتحة على الجلد: تعد العلامة الأكثر وضوحًا، إذ تظهر مناطق أفتح من لون البشرة الطبيعي، وقد تتحول تدريجيًا إلى اللون الأبيض تمامًا.

2- تغير لون الجلد حول الفم والعينين: قد تبدأ البقع في الظهور حول العينين والشفاه والأنف، وهي من المناطق الشائعة للإصابة.

3- ظهور بقع بيضاء على اليدين والقدمين: يمكن ملاحظة فقدان اللون في الأصابع والرسغين والقدمين، وقد تظهر بقع على جانبي الجسم بصورة متشابهة.

4- تحول الشعر إلى اللون الأبيض: قد يفقد الشعر الموجود داخل المنطقة المصابة لونه، بما في ذلك شعر فروة الرأس والحواجب والرموش.

5- زيادة حساسية المناطق المصابة للشمس: تصبح البقع التي فقدت صبغتها أكثر عرضة لحروق الشمس، وقد يشعر المصاب بالحكة أحيانًا، خاصة مع بداية ظهور البقع أو انتشارها.

ما أسباب الإصابة بالبهاق؟

لا يوجد سبب واحد مؤكد للإصابة بالبهاق، لكن تشير الأبحاث الطبية إلى ارتباط النوع الأكثر شيوعًا بخلل في الجهاز المناعي، حيث يهاجم الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد.

وهناك عوامل قد ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة، ومنها:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالبهاق.

الاستعداد الوراثي وبعض العوامل الجينية.

الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، خاصة اضطرابات الغدة الدرقية.

التعرض لحروق الشمس أو إصابات الجلد في بعض الحالات.

بعض العوامل البيئية التي لا تزال محل دراسة.

ولا يعني وجود أحد هذه العوامل بالضرورة أن الشخص سيصاب بالبهاق.

هل البهاق مرض معدٍ أو خطير؟

البهاق ليس مرضًا معديًا، ولا ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق المصافحة أو التلامس أو استخدام الأدوات المشتركة.

كما أنه لا يمثل في حد ذاته خطرًا مباشرًا على الحياة، لكنه قد يرتبط ببعض أمراض المناعة الذاتية، لذلك قد يطلب الطبيب فحوصات إضافية، خاصة لتقييم وظائف الغدة الدرقية عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.

كيف يتم تشخيص البهاق؟

يعتمد تشخيص البهاق على فحص الجلد لدى طبيب الأمراض الجلدية، وقد يستخدم الطبيب مصباح وود (Wood's lamp)، وهو جهاز يعمل بالأشعة فوق البنفسجية يساعد على إظهار المناطق التي فقدت صبغتها بصورة أوضح.

وفي بعض الحالات قد يطلب الطبيب تحاليل دم للكشف عن اضطرابات مناعية مصاحبة، مثل مشكلات الغدة الدرقية، وفقًا للأعراض والتاريخ المرضي.

هل يمكن علاج البهاق؟

توجد خيارات علاجية تساعد على الحد من انتشار البقع واستعادة جزء من لون الجلد، ويحدد الطبيب العلاج المناسب وفقًا لعمر المريض ومكان الإصابة ومدى انتشارها.

ومن أبرز الخيارات العلاجية:

الكريمات الموضعية: قد يصف الطبيب بعض الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية المعدلة للاستجابة المناعية، بحسب مكان الإصابة وحالتها.

قد يصف الطبيب بعض الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية المعدلة للاستجابة المناعية، بحسب مكان الإصابة وحالتها. العلاج بالضوء: يستخدم العلاج بالأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق (NB-UVB) في بعض الحالات للمساعدة على استعادة لون الجلد.

يستخدم العلاج بالأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق (NB-UVB) في بعض الحالات للمساعدة على استعادة لون الجلد. العلاجات الحديثة: توجد أدوية موضعية حديثة، مثل كريم روكسوليتينيب، قد تكون مناسبة لبعض المرضى وفقًا للتقييم الطبي.

توجد أدوية موضعية حديثة، مثل كريم روكسوليتينيب، قد تكون مناسبة لبعض المرضى وفقًا للتقييم الطبي. إخفاء البقع: يمكن استخدام مستحضرات التمويه الطبية لتوحيد مظهر لون البشرة مؤقتًا.

ومن المهم معرفة أن الاستجابة للعلاج تختلف من شخص لآخر، وقد يستغرق ظهور التحسن عدة أشهر، ولا يوجد علاج يضمن الشفاء النهائي لجميع الحالات.

نصائح مهمة لمرضى البهاق

استخدام واقي الشمس بمعامل حماية مرتفع، ويفضل SPF 50، لحماية المناطق المصابة من الحروق.

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

عدم استخدام كريمات التفتيح أو الخلطات مجهولة المصدر.

تجنب تجربة العلاجات الموضعية دون استشارة طبيب الجلدية.

متابعة أي بقع جديدة أو تغيرات في المناطق المصابة.

كما إن ظهور بقع بيضاء على الجلد لا يعني بالضرورة الإصابة بالبهاق، فقد تكون ناتجة عن حالات جلدية أخرى، لذلك يظل الفحص الطبي المبكر ضروريًا لتحديد السبب وبدء العلاج المناسب.