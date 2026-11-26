حقق برايتون فوزًا كبيرًا على ضيفه أونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني بنتيجة 4-0، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أمريكان إكسبريس»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

عثمان يفتتح التسجيل مبكرًا

بدأ برايتون المباراة بقوة، وافتتح إبراهيم عثمان التسجيل في الدقيقة الثالثة، بعدما أنهى هجمة جماعية رائعة بصناعة من جاك هينشلوود.

وفي الدقيقة 27، ألغى الحكم هدفًا ثانيًا لبرايتون سجله تشيما أندريس، بداعي التسلل.

دي كويبر يعزز التقدم وطرد يربك كرايوفا

نجح ماكسيم دي كويبر في إضافة الهدف الثاني لبرايتون بالدقيقة 33، بعدما استخلص الكرة وسددها بإتقان في الزاوية البعيدة.

وتعقدت مهمة الفريق الروماني قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى فلاديمير سكريتشو بطاقة حمراء في الدقيقة 39، إثر تدخل عنيف على أوريلي، لينهي كرايوفا الشوط الأول بعشرة لاعبين، متأخرًا بهدفين دون رد.

كوستولاس وعثمان يحسمان المواجهة

واصل برايتون تفوقه في الشوط الثاني، وأضاف كوستولاس الهدف الثالث في الدقيقة 61، بتسديدة في الزاوية القريبة.

وبعدها بدقيقتين، عاد إبراهيم عثمان ليحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بعدما راوغ مورا وسدد الكرة في الشباك بالدقيقة 63.

وكاد فيمي أزيز أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 77، لكن تسديدته لامست الزاوية وخرجت دون أن تهز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز برايتون برباعية نظيفة.

برايتون يقترب من صدارة الترتيب

رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تجمد رصيد أونيفرسيتاتيا كرايوفا عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر، مع إمكانية تراجعه بعد انتهاء مباريات الساعة العاشرة مساءً.