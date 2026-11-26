كشف المستشار محمد عادل، متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل تحركات الحكومة للتعامل مع تداعيات حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا صدور تكليفات من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، منذ وقوع الحادث، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم أوجه الدعم للمصابين وأسر الضحايا.

توجيهات رئاسية بدعم أسر الضحايا والمصابين

وقدم عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة قناة «MBC مصر»، خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المستشفيات اليوم للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على توفير أكبر قدر ممكن من التعويضات المادية لأسر الضحايا والمصابين، من خلال الجهات الحكومية المعنية، في إطار تحركات الدولة لدعم المتضررين من الحادث.

وأشار عادل إلى أن الحادث أسفر عن احتراق 26 سيارة وميكروباص، لافتًا إلى تلقي الحكومة عشرات الاتصالات والمساهمات التي أعلن عنها عدد من رجال الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال، للمشاركة في دعم المتضررين.

واختتم متحدث مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن حجم التبرعات والمساهمات التي تلقتها الحكومة يعكس قيمة التضامن بين المصريين، وحرصهم على التكاتف ومساندة بعضهم البعض في مواجهة الأزمات والحوادث.