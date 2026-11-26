أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة الهندسية والهيئة العامة للطرق والكباري، عاينت كوبري روض الفرج للتأكد من سلامته الإنشائية عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتبينت سلامته وعدم وجود أي أضرار جسيمة ظاهرة، مشيرًا إلى أن أعمال الترميم ستبدأ على الفور.

تحسن الحالة الصحية لمصابي حريق الوراق

وأوضح الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر»، أن الطرق مفتوحة بالكامل، لافتًا إلى تنفيذ تقاطعات على الطريق لتوصيل أسلاك الكهرباء، بالتعاون بين وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمرور.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، أشار محافظ الجيزة إلى أنه جرى اليوم المرور على 3 مستشفيات برفقة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المصابين والوقوف على تطورات حالتهم الصحية.

وأضاف أن نسب الحروق لدى المصابين تتراوح بين 15% و50%، مؤكدًا أن درجات الوعي بدأت تتحسن، وأن الحالات الصحية جيدة، مع توقع تعافي بعض المصابين بصورة أسرع، وفقًا لطبيعة إصابات الحروق لديهم.