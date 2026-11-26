أكد المستشار محمد عادل، متحدث مجلس الوزراء، صدور تكليفات من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، منذ وقوع حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مشددًا على استمرار الدولة في مساندة المتضررين دون تأخير.

تكليفات رئاسية لتعويض أسر الضحايا

وقدم متحدث مجلس الوزراء خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المستشفيات اليوم للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر قناة «MBC مصر»، أن رئيس الوزراء وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على توفير أكبر قدر ممكن من التعويضات المادية لأسر الضحايا والمصابين، من خلال الجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن احتراق 26 سيارة وميكروباص، مضيفًا أن الحكومة تلقت عشرات الاتصالات والمساهمات التي أعلن عنها عدد من رجال الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال، للمشاركة في دعم المتضررين، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس قيمة التضامن بين المصريين وحرصهم على التكاتف ومساندة بعضهم البعض في مواجهة الأزمات والحوادث.