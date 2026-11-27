أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر انتظام حركة الملاحة البحرية بموانئها، مع تسجيل 10 تحركات للسفن بين الوصول والمغادرة، إلى جانب تداول 15 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، و720 شاحنة، و185 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن إجمالي حركة التداول شمل 4 سفن ضمن حركة الواردات، نقلت 5 آلاف طن من البضائع، و254 شاحنة، و171 سيارة، مقابل 6 سفن ضمن حركة الصادرات، تداولت 10 آلاف طن بضائع، و466 شاحنة، و14 سيارة.

نشاط ملاحي بميناء سفاجا

وفي ميناء سفاجا، استقبلت الأرصفة السفينتين «دليلة» و«الحرية 2»، بينما شهدت حركة المغادرة خروج 3 سفن هي «ALCUID EXPRESS» و«PAN LILI» و«الحرية»، ضمن عمليات نقل البضائع وحركة السفن بالميناء.

4500 طن بضائع عبر ميناء نويبع

أما ميناء نويبع، فسجل تداول 4500 طن من البضائع و234 شاحنة، عبر رحلات مكوكية نفذتها 3 سفن هي «آيلة» و«سينا» و«أور».

1039 راكبًا بين الوصول والسفر

وعلى صعيد حركة الركاب، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1039 راكبًا، بالتزامن مع استمرار عمليات تداول البضائع ونقل الشاحنات والسيارات عبر الموانئ التابعة للهيئة.