كشفت سوزوكي عن سيارتها الجديدة صاحبة اللقب Ignis، التي تنتمي إلى إصدارات الجيل الثالث، مع توجه مختلف يعتمد على الطاقة الكهربائية بدلا من محركات البنزين التقليدية.

تأتي السيارة ضمن فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع تصميم خارجي بملامح عصرية، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات الداخلية، وأدوات المساعدة.

سوزوكي Ignis

محرك كهربائي بقوة 90 حصانا

زودت سوزوكي Ignis الكهربائية الجديدة بمحرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 90 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 133 نيوتن متر، وهو محرك واحد مثبت في الجزء الأمامي.

وتستمد السيارة سوزوكي Ignis طاقتها من بطارية تعتمد على تقنية فوسفات حديد الليثيوم، بسعة تبلغ 26 كيلوواط ساعة، ويأتي اختيار هذه التقنية ضمن مواصفات منظومة الدفع الكهربائية الجديدة.

سوزوكي Ignis

أبعاد سوزوكي Ignis

ترتكز Ignis الكهربائية على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.46 متر، بينما يصل الطول الإجمالي للسيارة إلى 3.57 متر، مع عرض يبلغ 1.565 متر.

ويظهر التصميم الأمامي بطابع حاد، مع اعتماد مجموعة من التفاصيل السوداء التي تمنح الواجهة مظهرا مختلفا، وتشمل الشبكة الأمامية والمنطقة المحيطة بالمصابيح، وتأتي وحدات الإضاءة الأمامية بتقنية LED.

سوزوكي Ignis

وتواصل سوزوكي إبراز الطابع الشبابي في تصميم السيارة من خلال مجموعة من التفاصيل الخارجية، حيث حصلت على عجلات بتصميم هندسي حديث، إلى جانب أقواس نصف دائرية أعلى مناطق العجلات، تضيف طابعا مميزا للجانبين.

سوزوكي Ignis

وتأتي المرايا الجانبية باللون الأسود، مع دمج إشارات ضوئية للانعطاف، بينما يعتمد السقف على اللون الأسود لإضفاء تباين لوني مع الهيكل الخارجي، وتضم التجهيزات كذلك حساسات للحركة في الجهة الأمامية والخلفية.

موعد طرح سوزوكي Ignis الكهربائية

لم تكشف سوزوكي حتى الآن عن السعر الرسمي للنسخة الكهربائية الجديدة من Ignis، ومن المنتظر أن تبدأ الشركة طرح السيارة عالميا خلال صيف عام 2027.