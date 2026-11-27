أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق بدر عبدالحكيم، خلال مشاركته في المسابقة، مؤكدة تميز صوته وعذوبة تلاوته وإحساسه في قراءة آيات القرآن الكريم، فيما رصد أعضاء اللجنة بعض الملاحظات الفنية على أدائه.

وزير الأوقاف وخبراء التحكيم يثنون على تلاوة بدر عبدالحكيم في دولة التلاوة

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن صوت المتسابق عذب، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي من برنامج «دولة التلاوة» يزداد جمالًا ونورًا، مضيفًا: «أرى شيئًا جديدًا يتولد أمامنا».

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء المتسابق، ووصفه بالمتقن والسليم، لافتًا إلى وجود ملاحظة تتعلق بالمد في كلمة «أولياء»، مؤكدًا أن قراءته ممتازة وليست مجرد جيدة.

بدوره، أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، بحضور المتسابق وطريقة أدائه، قائلًا: «أنت شكلك حلو أوي»، مشيرًا إلى أن تلاوته تخلو من الطرب، لكنه يقرأ بإحساسه، وهو ما جعل أداءه يصل إلى قلبه.

كما أثنى الشيخ طه النعماني على أداء بدر عبدالحكيم، مؤكدًا أنه كان محقًا عندما طالبه في وقت سابق بتقديم الأفضل، مضيفًا: «كنت عندي حق لما قلت لك منتظر منك الأحسن، وبإذن الله فيه أحسن، وأنت فوق الممتاز».