أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف محطة كهرباء في أوكرانيا و4 قاطرات سكك حديدية وسفينة شحن في البحر الأسود ، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أن القوات المسلحة الروسية شنت الليلة الماضية ضربات بطائرات دون طيار على منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل، وكذلك على السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية".

وبحسب الدفاع الروسية، فإنه تم استهداف كل من محطة الكهرباء الفرعية "زاريتشيه" في بلدة "بيلايا تسيركوف" بمقاطعة كييف، التي تؤمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وخزان وقود في بلدة "كيليا" بمقاطعة أوديسا، كان يخزن فيه الوقود للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 4 قاطرات سكك حديدية في بلدة "سينيلنيكوفو" بمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "كوروستين" في مقاطعة جيتومير، وبلدة "ليوبوتين" في مقاطعة خاركوف، المستخدمة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.