نجح الفريق الطبي بقسم عمليات الرمد بمستشفى المنزلة العام بمحافظة الدقهلية في إجراء عمليتين جراحيتين لعلاج المياه البيضاء الناتجة عن الشيخوخة، مع زراعة العدسات، وذلك في إطار تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى.

وشملت الحالة الأولى مريضة كانت تعاني من مياه بيضاء شيخوخية بالعين اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقياس العدسة، تم إجراء عملية استئصال المياه البيضاء باستخدام جهاز الفاكو، مع زراعة عدسة لينة، وهي من العمليات الكبرى الدقيقة التي تتطلب مهارة عالية.

كما شملت الحالة الثانية مريضة كانت تعاني من مياه بيضاء شيخوخية بالعين اليسرى، وبعد استكمال الفحوصات اللازمة وقياس العدسة، تم إجراء عملية استئصال المياه البيضاء مع زراعة عدسة صلبة، ضمن التدخلات الجراحية المتخصصة بقسم الرمد.

وقد تكللت العمليتان بالنجاح بفضل الله، مع استقرار الحالتين وتحسنهما عقب التدخل الجراحي، وغادرت المريضتان المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية، عقب استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، مع التوصية باستمرار المتابعة وفقًا للخطة العلاجية المقررة.

أُجرت العمليتان الدكتورة إيمان مصطفى المتولي، الدكتور محمد مصطفى الحداد في الحالة الأولى، والدكتور خالد خطاب في الحالة الثانية، وبمشاركة تمريض قسم عمليات الرمد، أميرة سلامة و سمرة سليمان، الذين أسهموا في تقديم الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة،

وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية دعم الفرق الطبية بمختلف المستشفيات، وتعزيز قدراتها على إجراء العمليات الجراحية التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية طبية آمنة ومتكاملة داخل المحافظة.