واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

تممنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (104397) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (766) سائق تبين إيجابية عدد (28) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (442) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (87) سائق تبين إيجابية (2) حالة لتعاطيهما المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (6) أحكام ، كما تم التحفظ على عدد (4) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





