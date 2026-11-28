صرح سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف ، بأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الثقافي والتواصل الشعبي بين مصر وأوزبكستان ، موضحا أن وفدا من أكاديمية "شاين" يضم 20 عضوا سوف يزورن القاهرة خلال الفترة من 11 إلي 13 ديسمبر المقبل ، بهدف تنظيم فعالية ثقافية تحت عنوان" أوزبكستان : سيمفونية التاريخ والثقافة" بالإضافة إلي كتاب في إطار المنتدي الثقافي المصري.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت أن الفترة الماضية شهدت زيارة وفدا من 20 أماما خلال الفترة من 30 أكتوبر إلي 12 نوفمبر الماضيين للمشاركة في دورات تدريبية نظمها الأزهر الشريف ..مشيدا بالتعاون المثمر بين المؤسسات الدينية في مصر خاصة الأزهر الشريف.

وأشار إلي أن ممثل لجنة السياحة في أوزبكستان ساردور رحيموف زار القاهرة خلال الفترة من 18 إلي 21 نوفمبر بهدف تسليم المعروضات ، وذلك تمهيداً لافتتاح "ركن أوزبكستان" في الأزهر .