وجه اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتنظيم زيارات تثقيفية مجانية إلى مزار تبة الشجرة، للعاملين بمختلف قطاعات المحافظة وأسرهم، بالتنسيق مع العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة.

يأتي ذلك لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي، وإتاحة الفرصة أمام أبناء الإسماعيلية للتعرف على بطولات القوات المسلحة المصرية.

وتستهدف المبادرة تعريف الأجيال الجديدة بأحد أبرز المواقع التاريخية المرتبطة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتعرف عن قرب على ما شهده الموقع من بطولات وتضحيات سطرها أبطال القوات المسلحة المصرية خلال معارك استرداد الأرض، فضلًا عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم الوطني.

وتتضمن المبادرة التنسيق لتيسير إجراءات دخول المزار مجانًا، عقب الحصول على التصديقات اللازمة من الجهات المعنية، على أن يتحمل المشاركون رسوم عبور أنفاق تحيا مصر فقط، دون تحميلهم أي رسوم أخرى خاصة بزيارة المزار.

ومن المقرر أن تتولى الجهات والقطاعات الراغبة في تنظيم الزيارات التنسيق المسبق لتحديد موعد أساسي وآخر احتياطي، وفقًا للضوابط المنظمة، مع تقديم كشوف بأسماء المشاركين، على أن تكون مطابقة لبيانات بطاقات الرقم القومي، واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الدخول.

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام بإتاحة الفرصة أمام العاملين بالمؤسسات والهيئات المختلفة وأسرهم لزيارة المواقع الوطنية والتاريخية، والتعرف على صفحات مضيئة من تاريخ مصر العسكري، بما يسهم في غرس روح الانتماء لدى النشء، وتعريفهم بحجم التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن تراب الوطن.

وتظل تبة الشجرة واحدة من أبرز الشواهد التاريخية على عظمة المقاتل المصري وبطولاته في حرب أكتوبر، فهي ليست مجرد موقع تاريخي، بل ذاكرة وطن تختزن تفاصيل ملحمة عسكرية خالدة، وحكاية نصر يجب أن تتوارثها الأجيال.