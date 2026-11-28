في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، باستمرار أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، خاصة مشكلات الصرف الصحي وطفح المجاري وتراكمات القمامة، تواصل الأجهزة التنفيذية بحي ثالث تنفيذ حملات ميدانية موسعة لتحسين مستوى الخدمات بالمناطق السكنية.

وقام محمد عبد المنعم، رئيس حي ثالث، بالإشراف على تنفيذ حملة موسعة بمنطقة الـ500 وحدة، استهدفت رفع كفاءة المربعات السكنية الداخلية، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق المتضررة، إلى جانب متابعة المشكلات المتعلقة بالصرف الصحي والتعامل مع بؤر تجمع المياه ومظاهر الطفح، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شملت الأعمال رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإزالة المعوقات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، خاصة بالطريق الدائري، مع متابعة مستوى الإنارة العامة وصيانة الأعطال بالشوارع، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تابع شاكر صالح، نائب رئيس الحي، أعمال صيانة شبكة الإنارة أمام مدرسة الزهور، لضمان انتظام الإضاءة وتحسين مستوى الرؤية بالطريق، فضلًا عن استمرار أعمال رفع كفاءة المربعات الداخلية بمنطقة الـ500 وحدة.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمختلف مناطق حي ثالث، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومتابعة مشكلات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات أفضل والارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمناطق السكنية.