حقق فريق رايو فاليكانو فوزًا ثمينًا على حساب ريال بيتيس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق خورخي دي فروتوس في الدقيقة 72، ليمنح رايو فاليكانو ثلاث نقاط غالية على حساب ريال بيتيس، الذي فشل في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال بيتيس عند 27 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر.

ويمنح هذا الانتصار دفعة قوية لفريق رايو فاليكانو في مشواره بالمسابقة، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم أمام أحد الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.