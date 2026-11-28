تلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الشياطين الحمر سلسلة نتائجهم السلبية هذا الموسم.

وفرض برينتفورد تفوقه على أصحاب الأرض، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، سجلهما المهاجم كالوم ويلسون في الدقيقتين 19 و32، مستغلًا الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الضيف ضغطه، ونجح كريستوفر آير في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 82، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، قبل أن يختتم كيفن شاده الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من تمريرة مايكل كايودي.

وشهدت المباراة محاولات من مانشستر يونايتد لتقليص الفارق، أبرزها تسديدة يوري تيليمانس التي اصطدمت بالعارضة، لكن أصحاب الأرض عجزوا عن الوصول إلى شباك برينتفورد، الذي خرج بشباك نظيفة وانتصار تاريخي من ملعب «أولد ترافورد».

وتعد هذه الخسارة ضربة جديدة للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في أول مباراة له على ملعب مانشستر يونايتد، بعدما سبق للفريق السقوط أمام ليفربول برباعية نظيفة، ثم التعادل مع سبورتينج لشبونة بنتيجة 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

كما أنهى برينتفورد انتظارًا دام 89 عامًا، بعدما حقق أول انتصار له على مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» منذ عام 1938، ليضيف الفوز برباعية إلى سجله أمام الشياطين الحمر.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز التاسع عشر، بعدما امتدت سلسلة مبارياته دون انتصار في الدوري الإنجليزي إلى 10 مباريات متتالية، بينما رفع برينتفورد رصيده ليعزز موقعه في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.