حقق ليدز يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء، ونجح دومينيك كالفيرت لوين في افتتاح التسجيل بالدقيقة 40، بعدما استقبل تمريرة من زميله شون لونجستاف، ليمنح ليدز الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وقبل إطلاق صافرة نهاية النصف الأول، عزز شون لونجستاف تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي ليدز الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عاد لونجستاف ليؤكد تفوق أصحاب الأرض، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 66، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في المباراة، ليحسم ليدز المواجهة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد كوفنتري سيتي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويواصل ليدز نتائجه الإيجابية على ملعبه، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في مبارياته البيتية بالدوري هذا الموسم، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.