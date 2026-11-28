نظمت وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر ندوة توعوية بعنوان «رواد بكرة»، بقاعة كلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتورة منال مبارك، المدير التنفيذي للوحدة، وبالتنسيق مع الدكتورة مروة حماد، بمشاركة طلاب كليات جامعة الأقصر وجامعة الأقصر الأهلية.

وحاضر بالندوة عرفة محمد الرملي، مدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تناول مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها في بناء فكر الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات.

كما تناولت الندوة محور بناء الشخصية الريادية، الذي قدمته الدكتورة مروة حماد، أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، حيث استعرضت أهمية الصحة النفسية في تكوين الشخصية الريادية، ودورها في تعزيز قدرة الشباب على التفكير الإيجابي والابتكار ومواجهة التحديات.

وتطرقت إلى أهمية تنمية الثقة بالنفس وتقدير القدرات الشخصية، واكتساب مهارات اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، إلى جانب إدارة الضغوط النفسية والتعامل مع الإخفاقات باعتبارها فرصًا للتعلم واكتساب الخبرات، بما يسهم في بناء عقلية قادرة على المبادرة وتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة.

وتأتي الندوة في إطار الدور الذي تضطلع به وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر في نشر الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من أن الحق في العمل والإبداع وتكافؤ الفرص من الركائز الأساسية لبناء مجتمع واعٍ ومنتج.

وتؤكد وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر استمرارها في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تستهدف بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته وقدراته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.