شهدت فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي اليوم حضورا لافتا للممثل الإيطالي فاليريو ماستاندريا، الذي شارك في تقديم فيلم «اليوم الأول في حياة ليوناردو ريفيلي، الابن الوحيد» (Il primo giorno di vita di Leonardo Revelli, figlio unico)، للمخرج ستيفانو جراسو، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع صُناع الفيلم، تحدث ماستاندريا عن تطور الشخصيات التي يقدمها على الشاشة، موضحا أنه انتقل من تجسيد شخصيات الشباب المنتمين إلى الأحياء الشعبية، في بدايات مشواره، إلى تقديم أدوار الآباء بصورة متكررة خلال السنوات الأخيرة.



وأكد أن الأبوة لا يمكن اختزالها في قالب درامي واحد، لأن ما يهمه في اختياراته الفنية هو الإنسان بتعقيداته وتناقضاته، مشيرًا إلى أن الحضور الحقيقي والصدق العاطفي من أهم ما يمكن أن يقدمه الأب لأبنائه.



ويتناول الفيلم حكاية ليوناردو ريفيلي، الذي يجسد شخصيته فرانشيسكو جيغي، وهو شاب يستعد لعرض أول أفلامه السينمائية، ويعيش حياة تبدو مستقرة إلى جانب حبيبته ووالديه، اللذين يعملان في مجال التحليل النفسي.



وكشف المخرج ستيفانو جراسو أن العمل يستند إلى تجربة شخصية مرتبطة بوفاة والدته والتحولات التي طرأت على علاقته بوالده عقب رحيلها، مؤكدًا أن الفيلم لا يبتعد كثيرًا عن الوقائع التي عاشها.



ويشارك في بطولة العمل كيارا كازيلي وأستريد كازالي، فيما تتواصل عروض مهرجان تورينو السينمائي واهتمامه بالتجارب الإخراجية الأولى.

