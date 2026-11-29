تراهن الحكومة المصرية على استمرار تعافي حركة الملاحة بقناة السويس لاستعادة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بعدما بدأت مؤشرات النشاط الملاحي في التحسن خلال الأشهر الأخيرة، مع عودة عدد من كبرى شركات الشحن العالمية لاستخدام الممر الملاحي، وارتفاع أعداد السفن والحمولات والإيرادات مقارنة بالفترات السابقة.

وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إيرادات قناة السويس تبلغ حاليًا نحو 4 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها مجددًا إلى مستويات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار سنويًا أو أكثر، بالتزامن مع استمرار تعافي حركة التجارة والملاحة الدولية.

وأوضح الوزير، في تصريحات لشبكة بلومبرج يوم 27 نوفمبر 2026، أن القناة تمثل ممرًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، إذ تمر من خلالها نحو 25% من تجارة الحاويات العالمية و10% من تجارة البضائع عالميًا، مشيرًا إلى أن زيادة حركة السفن والحمولات والحاويات تعزز فرص استعادة الإيرادات لمستوياتها المرتفعة.

4.67 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 2025/2026

وتكشف البيانات الرسمية عن تحسن أداء قناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، إذ ارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 23% لتسجل نحو 4.67 مليار دولار، مقارنة بالفترة السابقة التي تأثرت بتراجع حركة الملاحة نتيجة التوترات الإقليمية وأزمة البحر الأحمر.

كما ارتفعت حمولة السفن العابرة بنسبة 22%، وزاد عدد السفن بنحو 9.8%، بحسب تصريحات وزير التخطيط، وهو ما يعكس بداية عودة تدريجية للخطوط الملاحية إلى استخدام الممر الملاحي المصري.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الإيرادات بعيدة عن المستويات القياسية التي حققتها القناة قبل الأزمة، إذ سجلت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يجعل استعادة الإيرادات المرتفعة أحد أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

نوفمبر 2026.. قفزة تتجاوز 100% في الإيرادات

وشهدت حركة الملاحة بالقناة تحسنًا ملحوظًا خلال نوفمبر الحالي، إذ أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع الإيرادات بنسبة 101.2% خلال الفترة من بداية الشهر وحتى 24 نوفمبر، لتصل إلى 593 مليون دولار، مقابل 295 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفع عدد السفن العابرة خلال الفترة نفسها إلى 1194 سفينة، مقابل 886 سفينة، بنسبة زيادة بلغت 34.8%.

وسجلت الحمولات الصافية للسفن العابرة نحو 72 مليون طن، مقارنة بنحو 37 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 92.2%.

وجاءت هذه المؤشرات بعد أداء قوي خلال أكتوبر، الذي شهد عبور 1490 سفينة، بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، وحققت القناة إيرادات بقيمة 724 مليون دولار، مقابل 373 مليون دولار خلال أكتوبر 2025، بزيادة سنوية بلغت 94%.

وتعد هذه الأرقام من أبرز مؤشرات تعافي الملاحة منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، خاصة مع تسجيل أكتوبر أعلى مؤشرات شهرية لحركة الملاحة منذ بداية الأزمة.

عودة شركات الشحن العالمية تدعم التعافي

ويرتبط تحسن إيرادات قناة السويس بعودة عدد من شركات الشحن العالمية إلى استخدام الممر الملاحي، بعد فترة من تحويل مسارات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشهد نوفمبر عودة شركة إيفرجرين التايوانية للعبور عبر القناة في 8 نوفمبر، كما استأنفت شركة أوشن نتورك إكسبريس اليابانية عمليات العبور في 15 نوفمبر، بالتزامن مع تحركات لاستعادة المزيد من خدمات التحالفات الملاحية العالمية.

وتسهم عودة هذه الخطوط في زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة، فضلًا عن تقليل زمن الرحلات وتكاليف الوقود مقارنة بالمسارات البديلة حول القارة الإفريقية.

كما تعمل هيئة قناة السويس على تقديم حوافز وتخفيضات لعدد من أنواع السفن، إلى جانب تطوير الخدمات البحرية واللوجستية، بهدف تعزيز جاذبية الممر الملاحي واستعادة ثقة شركات الشحن العالمية.

6.6 مليار دولار مستهدف الإيرادات خلال 2026

وفي إطار التوقعات الخاصة بالتعافي، أعلنت هيئة قناة السويس تحديث مستهدفاتها للإيرادات، لترفع المستهدف الخاص بعام 2026 إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 6.2 مليار دولار.

كما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات تقدر بنحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2027، مع التطلع إلى زيادة الإيرادات تدريجيًا خلال السنوات التالية.

وتعكس هذه المستهدفات توقعات الهيئة باستمرار تحسن حركة الملاحة وعودة المزيد من الخطوط الملاحية، لكنها تظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات الأمنية في البحر الأحمر واستقرار حركة التجارة العالمية.

ومن المهم التمييز بين هذه المستهدفات المعلنة للهيئة وبين تصريحات وزير التخطيط بشأن إمكانية عودة الإيرادات إلى مستويات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار سنويًا أو أكثر، باعتبارها توقعات لمسار التعافي وليست إيرادات محققة بالفعل.

8 إلى 9 مليارات دولار.. ماذا تعني عودة الإيرادات للاقتصاد المصري؟

تمثل عودة إيرادات قناة السويس إلى مستويات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار سنويًا إضافة مهمة لموارد النقد الأجنبي في مصر، خاصة أن القناة تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.

وبالقياس إلى الإيرادات المسجلة خلال العام المالي 2025/2026، والبالغة 4.67 مليار دولار، فإن الوصول إلى 8 مليارات دولار يتطلب زيادة بنحو 3.33 مليار دولار سنويًا، بينما يتطلب الوصول إلى 9 مليارات دولار زيادة بنحو 4.33 مليار دولار.

ويسهم هذا التحسن في دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من العملة الأجنبية، وتقليل الضغوط المرتبطة بتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.

ولا تقتصر المكاسب على رسوم عبور السفن، إذ ينعكس انتعاش الملاحة على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقناة، بما يشمل الخدمات البحرية والتموين والصيانة والإصلاح والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استقرار البحر الأحمر مفتاح استعادة الإيرادات القياسية

ورغم المؤشرات الإيجابية، يظل استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب العامل الأكثر تأثيرًا في سرعة عودة شركات الشحن العالمية إلى المسار الملاحي المصري بصورة كاملة.

فاستمرار المخاطر الأمنية قد يدفع بعض الخطوط الملاحية إلى الإبقاء على مساراتها البديلة، بما يؤثر على أعداد السفن العابرة وحجم الحمولات والإيرادات المحققة.

كما ترتبط سرعة التعافي بتكلفة التأمين البحري وأسعار الشحن العالمية، ومدى قدرة قناة السويس على الحفاظ على تنافسيتها من خلال تطوير الخدمات وتقديم الحوافز وتحسين كفاءة التشغيل.

وبينما تسجل القناة قفزات متتالية في أعداد السفن والإيرادات خلال الأشهر الأخيرة، فإن الوصول إلى مستويات 8 و9 مليارات دولار سنويًا يتطلب استمرار عودة الخطوط الملاحية الكبرى، وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة، وزيادة حركة التجارة العالمية.

وتبقى قناة السويس أحد أهم الملفات الاقتصادية التي تراقبها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، ولكن أيضًا لدورها في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.