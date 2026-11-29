أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 723 عملية استهداف توزعت بين 36 غارة جوية و612 بمدفعية الميدان و57 بالطيران المسيّر، و18 بالراجمات، طالت هذه العمليات مواقع الفصائل وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها ضمن عملية "فجر اليمن"

وقالت القوات الحكومية في بيان لها : أسفرت العمليات عن تحييد 123 من قياداتها وعناصرها وتدمير 72 آلية ووسيلة قتالية.

وأضافت: تواصل قواتنا في جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد الطيران الحربي والمسير تنفيذ ضربات نيرانية مركّزة على مواقع الميليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها ومرابض أسلحتها، ومنصات لإطلاق الصواريخ وورشة لتجميع قطع الطائرات المسيّرة.

وأتمت بيانها قائلة : تمكنا من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة المعادية التابعة للفصائل اليمنية.