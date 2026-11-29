حقق المنتخب المصري للدراجات BMX إنجازًا مميزًا خلال مشاركته في بطولة أفريقيا التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، بعدما حصد 4 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية، إلى جانب احتلال كريم وليد المركز الرابع.

وتوج عبدالرحمن موسى بالميدالية الذهبية في منافسات تحت 23 عامًا رجال، فيما حصدت رودينا فهمي ذهبية منافسات السيدات الناشئات، وحققت مريم مدبولي الميدالية الفضية في منافسات السيدات تحت 23 عامًا، بينما حصلت دعاء مجدي على الميدالية البرونزية في منافسات السيدات، ليؤكد المنتخب المصري حضوره القوي على الساحة الأفريقية.

وضمت بعثة المنتخب المصري الكابتن سمير عبد العظيم عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة، والكابتن رضا المصري مديرًا فنيًا، واللاعبين عبدالرحمن موسى وكريم وليد، واللاعبات دعاء مجدي ومريم مدبولي ورودينا فهمي.

وأكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن النتائج التي حققها المنتخب في بطولة أفريقيا تعكس التطور الذي تشهده رياضة الدراجات المصرية، والجهود المبذولة لإعداد اللاعبين واللاعبات بصورة قوية للمنافسة على الألقاب القارية والدولية.

وأشاد رئيس الاتحاد بالأداء المتميز للاعبين واللاعبات، والروح القتالية التي ظهرت خلال المنافسات، مؤكدًا أن الاتحاد يواصل دعم المنتخبات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم مصر في مختلف البطولات.

وأضاف أيمن علي حسن أن حصاد البطولة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة BMX، ويؤكد امتلاك مصر عناصر واعدة قادرة على تحقيق نتائج متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بجهود الجهاز الفني بقيادة الكابتن رضا المصري، ورئيس البعثة الكابتن سمير عبد العظيم، في تجهيز المنتخب وتحقيق هذا الإنجاز الأفريقي.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للدراجات بالدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الكابتن جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في مسيرة إعداد الأبطال وتطوير الرياضة المصرية، ويسهم في توفير الأجواء المناسبة أمام اللاعبين واللاعبات لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة كلا من: جنوب افريقيا وزيمبابوى والمغرب واثيوبيا وكوت ديفوار بالإضافة إلي مصر.