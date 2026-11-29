استقبلت مجموعة بيت الحكمة للثقافة، برئاسة الدكتور أحمد السعيد، اليوم الأحد في مقرها بالقاهرة وفدا رفيع المستوى من المجموعة الصينية للإعلام الدولي، والمجموعة الصينية للإعلام الدولي هي أكبر مؤسسة صينية للنشر والإعلام الموجه إلى الخارج، وتتبعها دار النشر باللغات الأجنبية.

ضم الوفد خمسة وعشرين عضوا من قيادات المجموعة ، وممثلي جامعات ودور نشر صينية، وجاء لبحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين في التبادل الثقافي والإعلامي والإنتاج الفكري.

وتناول اللقاء تعزيز التواصل الحضاري بين مصر والصين، وتبادل الخبرات في الترجمة، وإنتاج محتوى وثائقي وثقافي يخاطب الجمهورين العربي والصيني ويقرّب كلا منهما من الآخر.

واستعرض الدكتور أحمد السعيد مسيرة التعاون الممتدة بين المجموعتين وما أنجزته بيت الحكمة في الترجمة والنشر والتبادل الثقافي، ثم عرض خطة عملها المقبلة في هذا المجال عامة.

وتناول خاصة شراكتها مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي في نشر مؤلفات الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومنها سلسلة «حول الحكم والإدارة»، إذ تتولى بيت الحكمة توزيع هذه المؤلفات رسميا في اثنتين وعشرين دولة عربية.

وأشاد الوفد الصيني بالدور الذي تؤديه مجموعة بيت الحكمة بوصفها مؤسسة ثقافية فاعلة في تقديم الثقافة الصينية إلى القارئ العربي، وأبدى تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون وتسريع وتيرة الترجمة والنشر بين العربية والصينية في الاتجاهين.

وفي ختام اللقاء هنأ الوفد الدكتور أحمد السعيد بفوزه بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها الثانية عشرة لعام 2026، في فئة الكتب المفردة، عن ترجمته كتاب «تاريخ الأدب الصيني المعاصر».

وضم الوفد كلا من: يو ينغ فو، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي؛ وما رو جيون، رئيس دار النشر باللغات الأجنبية؛ ويان ينغ، نائب مدير مركز أوروبا وأفريقيا في المجموعة؛ والبروفيسور ليو شين لو، نائب رئيس جامعة بكين للدراسات الأجنبية؛ ووانغ شي تينغ، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في جامعة الشؤون الخارجية الصينية والنائب التنفيذي لرئيس الأكاديمية الدبلوماسية الصينية وسفير الصين السابق لدى سويسرا.