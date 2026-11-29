أكدت الدكتورة نيفين مختار أهمية تخلي الآباء والأمهات عن الأساليب التقليدية في تربية الأبناء، وضرورة تطوير طرق التعامل معهم بما يتناسب مع اختلاف الأجيال وتغير طبيعة الحياة، مشيرة إلى أن تكرار أساليب التربية التي نشأ عليها الآباء لا يعني بالضرورة ملاءمتها لأبنائهم في الوقت الحالي.

ترك الأبناء دون ضوابط

وقالت نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي تقدمه سارة سامي وشريف بديع على قناة «صدى البلد»، إن التربية الإيجابية لا تعني ترك الأبناء دون ضوابط أو السماح لهم بفعل كل ما يريدون، وإنما تقوم على تحقيق التوازن بين الحزم والحب والحنان، بعيداً عن العنف والتسلط والإهمال والتدليل المفرط.

ورداً على المقولة الشائعة «لازم أضرب ابني علشان يتربى كويس»، أوضحت أن الحزم في التربية لا يرتبط بالضرب أو استخدام العنف، وإنما يتحقق من خلال وضع حدود واضحة للسلوكيات غير المقبولة، وتعريف الطفل بالعواقب المترتبة على عدم الالتزام بالتعليمات.

طبيعة الموقف والسلوك

وأضافت أن هناك وسائل تربوية بديلة يمكن اللجوء إليها لتعديل سلوك الأبناء، من بينها حرمان الطفل من استخدام الهاتف المحمول لفترة محددة، أو من الخروج في نزهته الأسبوعية، باعتبارها أساليب للعقاب يمكن استخدامها وفقاً لطبيعة الموقف والسلوك الذي ارتكبه الطفل.

وفي المقابل، شددت على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء من خلال التشجيع والمكافأة، مؤكدة أن المكافأة لا يشترط أن تكون مادية أو مرتفعة التكلفة، بل يمكن أن تكون شيئاً بسيطاً يحبه الطفل ويشعره بالتقدير، بما يشجعه على تكرار السلوك الجيد.

الحفاظ على وجود قواعد واضحة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التربية تحتاج إلى وعي ومرونة وقدرة على فهم احتياجات الأبناء، مع الحفاظ على وجود قواعد واضحة داخل الأسرة، بما يحقق التوازن بين احتواء الطفل وتعليمه تحمل المسؤولية والالتزام بالسلوكيات الصحيحة.