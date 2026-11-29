صرح رئيس أركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، بأن سلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون في الضفة الغربية "بدأت تكتسب سمات تشير إلى انهيار في سلطة الدولة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي جندي يثبت تورطه في مثل هذه الحوادث سيُطرد من الخدمة العسكرية.

وجاءت تصريحات زامير خلال تقييم لحادث وقع في قرية جالود بالضفة الغربية، حيث قام مستوطنون بهدم منزل عائلة فلسطينية.

ولفت جيش الاحتلال أن زامير عقد اجتماعاً آخر اليوم لاعتماد "توجيهات ووضع سياسة نهائية" للتعامل مع الجنود المتورطين في "أنشطة قومية غير قانونية"، وذلك في أعقاب اعتقال ثلاثة جنود على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع لضلوعهم في هجمات شنها مستوطنون.

ونقل الجيش عن زامير قوله: "إلى جانب جهود الجيش الإسرائيلي الحازمة في محاربة المنظمات الإرهابية وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية، فإن الجرائم ذات الطابع القومي والعنف المنظم والشديد الذي يرتكبه متطرفون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بدأت تكتسب سمات تشير إلى انهيار في سلطة الدولة".

وأضاف زامير أن "هذه الحوادث تشكل تهديداً أمنياً، وتلحق الضرر بالتجمعات السكنية، وقد تؤدي إلى تصعيد خطير، ومقتل أبرياء، وإلحاق الأذى بقوات الأمن".

وتابع "أي تورط لجنود في الجيش الإسرائيلي في جرائم ذات طابع قومي، لا سيما الاستخدام غير القانوني للسلاح، يُعد انتهاكاً للأوامر العسكرية وسيُقابل بأقصى درجات الحزم".

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بـ"إيقاف أي جندي يتورط في مثل هذه الحوادث عن مهامه القتالية فوراً، ومصادرة سلاحه، إلى حين استكمال التحقيق في الواقعة".

وختم قائلاً: "بناءً على نتائج التحقيق، سيخضع هؤلاء الجنود للمحاكمة، كما سيُنظر في إمكانية طردهم فوراً من صفوف الجيش الإسرائيلي".