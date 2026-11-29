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تستضيف القاهرة منافسات بطولة "لقاء الأشقاء" لمصارعة الذراعين بمشاركة مصر وفلسطين في الأول من ديسمبر .

تقام منافسات البطولة بتنظيم الاتحادين المصري والفلسطيني للقوة في دار ضباط المدفعية بالقاهرة، حيث تقام إجراءات الميزان والقيد يوم 30 نوفمبر وبعدها تنطلق المنافسات والمواجهات بين اللاعبين يوم 1 ديسمبر .

وتم تحديد إشتراك البطولة ب 1,000 جنيه مصري أو 20 دولار أمريكي ويتم سداد رسوم الاشتراك في موعد القيد وإجراءات الميزان لصالح الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين.

ويخضع التحكيم للقواعد واللوائح الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين (WAF) ويشترط تقديم كشف طبي - المستوى الثالث عند القيد وإجراءات الميزان، وذلك وفقاً لأحكام وقانون وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة الجوائز المالية في كل وزن كالتالي:

يحصل صاحب المركز الأول على 10,000 جنيه مصري، وصاحب المركز الثاني على 5,000 جنيه، وصاحب المركز الثالث على 3,000 جنيه، والرابع على 2,000 جنيه.

تضم منافسات بطولة "لقاء الأشقاء" 6 موازين للذراع اليمنى فقط: الفئة المفتوحة وهي: 60 كجم، 70 كجم، 80 كجم، 90 كجم، 100 كجم ، فوق 100 كجم.

وأعرب اللواء محمود بركات رئيس اتحاد القوة المصري عن سعادته باستضافة لقاء الأشقاء في إطار دعم الاتحاد الفلسطيني وتأكيد على دور الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف مجالات الحياة.