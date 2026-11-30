عندما نفكر في المخاطر الكامنة داخل منازلنا، يتبادر إلى أذهاننا عادةً الغبار أو العفن أو تلوث الهواء الداخلي. لكن هناك تهديداً آخر غير مرئي قد يتراكم في الغرف التي نقضي فيها ثلث حياتنا؛ ألا وهو غاز "الرادون"، وهو غاز مشع طبيعي المنشأ يرتبط بالإصابة بسرطان الرئة. ولا تقتصر المشكلة على النوم والنوافذ مغلقة فحسب، بل تتعلق بما يحدث عندما يتسرب غاز -لا يمكن رؤيته أو شمّه أو تذوقه- إلى داخل المبنى ويتراكم بمرور الوقت.

يتكون الرادون بشكل طبيعي نتيجة تحلل اليورانيوم الموجود في التربة والصخور. ويمكن لهذا الغاز أن يتسرب إلى المباني عبر الشقوق في الأرضيات والجدران والأساسات. ورغم أنه يتبدد بسرعة في الهواء الطلق، إلا أنه قد يتراكم داخل الأماكن المغلقة، لا سيما في المساحات سيئة التهوية، مثل غرف الطابق الأرضي والأقبية. وتقول الدكتورة سيواتي ليماي، مديرة قسم الأورام الطبية والأورام الدقيقة في مستشفى "سير إتش إن ريلاينس فاونديشن" (Sir H. N. Reliance Foundation Hospital): "يُعد الرادون خطراً بيئياً يتم تجاهله، وهو يستحق اهتماماً أكبر من عامة الأشخاص".

كيف يزيد الرادون من خطر الإصابة بالسرطان؟



يكمن الخطر فيما يحدث بعد استنشاق هذا الغاز؛ إذ يمكن للجسيمات المشعة الناتجة عن تحلل الرادون أن تستقر في الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالحمض النووي (DNA) للخلايا المبطنة للرئتين. ومع مرور الوقت، قد يسهم هذا الضرر في نشوء السرطان. وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن الرادون مسؤول عن نحو 3% إلى 14% من حالات سرطان الرئة على مستوى العالم، وذلك اعتماداً على تركيزات الرادون في كل منطقة ومعدلات التدخين فيها.

يقول الدكتور نيخيل إم. شيرسي، استشاري طب الأورام في مركز "إم|أو|سي" (M|O|C) في بيمبري تشينتشواد: "يُعد غاز الرادون مسبباً مؤكداً للسرطان لدى البشر، وتزداد مخاطره بشكل ملحوظ عند التعرض له لفترات طويلة". ويضيف أن التدخين يضاعف هذا الخطر؛ إذ يعمل دخان التبغ وغاز الرادون معاً بتأثير تآزري، مما يعني أن تأثيرهما المشترك على احتمالية الإصابة بسرطان الرئة يفوق تأثير كل منهما على حدة. ومع ذلك، فإن غير المدخنين ليسوا بمنأى تام عن الخطر؛ إذ يمكن أن يصاب بسرطان الرئة المرتبط بغاز الرادون حتى الأشخاص الذين لم يدخنوا قط.

إن تنوع الجيولوجيا ومواد البناء وأساليب التشييد يعني أن تركيزات غاز الرادون داخل المباني قد تتفاوت بشكل كبير بين موقع وآخر، بل وحتى بين المنازل المتجاورة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن كل غرفة نوم سيئة التهوية تشكل خطراً للإصابة بالسرطان؛ إذ تشير التقييمات العالمية إلى أن معظم المنازل التي خضعت للفحص لم تكن بحاجة إلى اتخاذ تدابير للتعامل مع التعرض لغاز الرادون.

يوضح الدكتور ليماي قائلاً: "إن مجرد النوم في غرفة مغلقة لا يعني بالضرورة تعرض الشخص لمستويات خطيرة من غاز الرادون".

السرطان

ما الذي يمكنك فعله للحد من هذه المخاطر؟



يمكن أن يساعد تحسين التهوية -لا سيما في غرف الطابق الأرضي والأقبية- في خفض تركيزات غاز الرادون داخل المباني. كما أن سد الشقوق في الأرضيات والأساسات قد يحد من تسرب هذا الغاز إلى داخل المبنى. ومع ذلك، لا تكفي التهوية وحدها للجزم بسلامة المنزل؛ إذ تظل أجهزة الكشف عن الرادون الوسيلة الموثوقة الوحيدة لقياس تركيزاته في الأماكن المغلقة. وتوصي منظمة الصحة العالمية باعتماد مستوى مرجعي وطني يبلغ 100 بيكريل لكل متر مكعب (Bq/m³) -حيثما أمكن ذلك- مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز المستويات 300 بيكريل لكل متر مكعب. ويشير الدكتور شيرسي إلى أن "جودة الهواء داخل منازلنا تستحق القدر نفسه من الاهتمام الذي نوليه للهواء الذي نتنفسه في الخارج".

والرسالة الأوسع هنا هي أن الوقاية من سرطان الرئة يجب ألا تقتصر على معالجة التدخين والعادات الشخصية فحسب؛ فبيئتنا المحيطة -بما في ذلك الهواء داخل منازلنا- تستحق هي الأخرى اهتماماً جاداً.