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محافظات

زراعة بنها تنظم مؤتمرا عن تطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعة

السبت 31/مارس/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الزراعة جامعة بنها تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود مغربى عراقى عميد كلية الزراعة، المؤتمر الدولى الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعة فى الفترة من 4 - 7 أبريل القادم.

وقال الدكتور محمود مغربي عميد الكلية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يناقش إستخدام تطبيقات التقنية الحيوية في مجال الإنتاج الحيواني وزراعة الأنسجة والإنتاج النباتى وجودة وسلامة الغذاء والمبيدات والأسمدة الحيوية وهندسة النظم الزراعية والحيوية والبيولوجيا الجزيئية وعلوم الاقتصاد الزراعى.

واشار عراقى إلى أن عدد الأوراق العلمية بالمؤتمر قد وصلت إلى أكثر من 100 ورقة في المجاﻻت المختلفة لمحاور المؤتمر، كما يتضمن المؤتمر تنظيم عدد من المحاضرات العامة التى يلقيها مجموعة من العلماء المتخصصين فى التقنيات الحيوية فى الزراعة.

وأضاف الدكتور ماهر حسب النبي أمين عام المؤتمر أن المؤتمر أصبح من المؤتمرات العلمية الدولية الهامة والمتميزة في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والذي يحرص الكثير من الباحثين علي حضوره والمشاركة في فاعليات جلساته العلمية لسمعته المتميزة مشيرا الى أن هناك إقبالا كبيرا من الباحثين المصريين والأجانب من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

واكد الدكتور ناصر الجيزاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أنه قد وصل عدد المشاركين بالمؤتمر أكثر من 200 مشارك من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والتي قد وصل عددها إلى 8 دول.

وأشار إلى أنه سيشارك هذا العام وفد كبير من الباحثين الصينين مكون من 35 باحثا يرأسه نائب رئيس جامعة وسط الصين وأستاذ متخصص فى مجال زراعة الأرز الأخضر عالى الجودة والذى يتحمل الملوحة، كما يشارك فى المؤتمر باحثين من دول أخرى مثل (باكستان ونيجيريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر وسوريا).

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